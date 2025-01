Ông Bùi Văn Nghiêm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

Chiều 23/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao quyết định, chúc mừng ông Bùi Văn Nghiêm.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết ông Bùi Văn Nghiêm là cán bộ trưởng thành sớm từ địa phương. Trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, ông Bùi Văn Nghiêm luôn được đánh giá là cán bộ có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, khiêm tốn, điềm đạm; luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy địa phương.

Ông Bùi Văn Nghiêm có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy tụ, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương nơi công tác, tạo được uy tín cao và được cán bộ, đảng viên tin tưởng, tín nhiệm.

Trưởng ban Nội chính Trung ương mong ông Bùi Văn Nghiêm trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phát huy những kết quả, kinh nghiệm công tác đã đạt được, tiếp tục nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong công việc, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm bày tỏ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách của lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Ông cũng cam kết sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận nhanh với lĩnh vực được phân công, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể Ban Nội chính Trung ương phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Văn Nghiêm sinh năm 1966; quê quán huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học Chính trị. Ông Bùi Văn Nghiêm từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Vĩnh Long.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.