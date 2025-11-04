Ngày hội 'Không Một Mình': Lan tỏa niềm tin, gắn kết triệu trái tim

Sau 2 ngày 1-2/11 với nhiều hoạt động sôi động và đầy cảm xúc, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" đã khép lại với dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng chục nghìn người tham dự.

Không chỉ là chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ và giao lưu nghệ thuật, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin mà cộng đồng dành cho mục tiêu chung, xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Để làm nên thành công ấy, Ban Tổ chức xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả cá nhân, tập thể, đơn vị đã cùng chung tay, góp sức trong suốt hành trình của chiến dịch và đặc biệt là tại Ngày hội An toàn trực tuyến.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu tại Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình". Ảnh: Phạm Nam.

Ban tổ chức xin được tri ân các Bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ, chung tay thực hiện và lan tỏa thông điệp của chiến dịch. Sự hiện diện và chia sẻ của quý vị đã khẳng định tính cấp thiết, nhân văn và ý nghĩa sâu sắc của việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Các nghệ sĩ, người nổi tiếng, đại sứ truyền thông và các bạn trẻ sáng tạo đã mang đến nguồn năng lượng tích cực, dùng tiếng nói, âm nhạc và sức ảnh hưởng của mình để khơi gợi cảm hứng, đưa thông điệp "Không Một Mình" đến gần hơn với giới trẻ.

Các trường học và thầy cô, học sinh, sinh viên là những người đã nhiệt tình tham gia các hoạt động, góp phần lan tỏa tinh thần chiến dịch và biến "Không Một Mình" thành câu chuyện thật, hành động thật trong đời sống học đường.

Các đơn vị truyền thông, báo chí đã ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc đẹp trong Ngày hội, lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến đông đảo cộng đồng.

Các cán bộ, nhân viên môi trường, lực lượng an ninh, y tế và tình nguyện viên đã tận tâm hỗ trợ, đảm bảo không gian Ngày hội luôn an toàn, sạch đẹp, văn minh và tràn đầy năng lượng tích cực.

Tối 1/11, chương trình Minishow “Tài năng học đường” quy tụ học sinh, sinh viên từ bảy trường đại học và phổ thông trên địa bàn Hà Nội, lan tỏa tinh thần chủ động của thế hệ Gen Z trong thông điệp "Không Một Mình". Ảnh: Đinh Hà.

Và đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người dân Thủ đô đã không quản thời tiết mưa lạnh vẫn đến tham gia, trải nghiệm, cổ vũ và đồng hành cùng chương trình. Sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức ảnh hưởng của chiến dịch, nơi mọi người cùng sẻ chia, kết nối và hành động vì một môi trường mạng an toàn hơn. Ngoài ra, đồng hành cùng chiến dịch "Không Một Mình", trân thành cảm ơn đơn vị tài trợ đã góp phần chia sẻ trách nhiệm xã hội và lan tỏa thông điệp "Cùng nhau an toàn trực tuyến".

Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" đã khép lại nhưng tinh thần của chiến dịch vẫn đang tiếp tục lan tỏa trong từng hành động nhỏ, từng chia sẻ tích cực và từng cam kết cùng nhau xây dựng niềm tin số vững bền.

Thành công của Ngày hội An toàn trực tuyến và Chiến dịch "Không Một Mình" là kết quả của sự đồng hành, sẻ chia và chung sức của mọi người. Ban Tổ chức xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và hy vọng hành trình lan tỏa niềm tin số sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn xã hội. Trên không gian mạng hay ngoài đời thực, chúng ta không bao giờ "một mình".