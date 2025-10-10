Chiến dịch 'Không một mình' chống 'bắt cóc' trên không gian mạng

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch "Không một mình" nhằm chống lừa đảo, "bắt cóc" trên không gian mạng.

Phát biểu khai mạc lễ phát động sáng 10/10, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho biết việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đồng hành của toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cũng thông tin về Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 25-26/10. Đây là niềm vinh dự của Việt Nam và tại đây sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế để thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong phòng, chống buôn người nhắm tới thanh thiếu niên.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Phùng Anh.

"Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần của Công ước Hà Nội đến với từng người dân để mỗi hành động nhỏ trên không gian mạng đều góp phần xây dựng một Việt Nam an toàn, nhân văn và đáng tin cậy", Thiếu tướng Lê Xuân Minh chia sẻ.

Chiến dịch được phát động với quy mô cấp quốc gia sẽ truyền thông trực tiếp đến 12 triệu thanh thiếu niên (12-24 tuổi), mở rộng ra 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, cùng với đó là hàng triệu giáo viên, phụ huynh trong hệ thống giáo dục, những người sẽ đóng vai trò lá chắn an toàn đầu tiên cho trẻ em trên không gian mạng. Chiến dịch cũng tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp công nghệ và viễn thông đang góp phần xây dựng không gian mạng.

Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Đây là sáng kiến hợp tác kết nối cộng đồng những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, là nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, xã hội và người dân trong bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng, góp phần khẳng định tinh thần tiên phong của Việt Nam lan tỏa tinh thần Công ước đến mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là nhóm yếu thế.

Kết quả của Chiến dịch sẽ là minh chức rõ nét cho một Việt Nam trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu và góp những hình ảnh đẹp chào mừng những vị khách quốc tế đến Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.