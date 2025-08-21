Cục An ninh mạng xác minh thông tin liên quan đến Negav

Cơ quan chức năng thông báo làm rõ phần văn bản của một công ty luật đại diện cho rapper Negav.

Chiều ngày 21/8, fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao, đăng tải thông báo khẩn liên quan đến rapper Negav. “Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (NEGAV), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN LEGAL và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản”, trang Facebook chính thức đưa tin.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, thu về 12.000 tương tác và 1.600 bình luận chỉ sau 30 phút.

Thông báo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao.

Vụ việc xuất phát từ tài khoản Facebook Võ Hiếu Phúc. Người này chia sẻ văn bản của “Công ty luật PN LEGAL”, nội dung cảnh báo việc đưa tin sai về ông Đặng Thành An (nghệ danh Negav).

Trong văn bản có đoạn “Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, ông Đặng Thành An đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an (A05) về những cáo buộc của một số cá nhân, tổ chức nêu trên. Cục A05 đã kết luận và hướng dẫn ông An tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Đồng thời A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung chưa phù hợp, hoặc cố tình lợi dụng sự việc trên để trục lợi theo quy định”.

Gần đây, nam rapper liên tục vướng lùm xùm. Nhãn hàng Diana công bố rapper Negav là khách mời đặc biệt cho chiến dịch quảng bá mới diễn ra tại TP.HCM, bên cạnh những cái tên như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc... Ngay khi cái tên Negav được công bố, khán giả đã lập tức phản ứng gay gắt, chỉ trích nhãn hàng này.

Trước làn sóng dư luận, phía nhãn hàng đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin liên quan đến Negav trên fanpage. Đêm 17/8, thông qua fanpage chính thức, Diana cũng lên tiếng xin lỗi khán giả.

Fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao được tạo vào tháng 3/2024. Hiện trang có 150.000 người theo dõi. Đây là kênh thông tin chính thức của A05 trên Facebook, thường xuyên cập nhật thông tin về tình trạng lừa đảo qua mạng, hình thức giả mạo mới, nêu cao cảnh giác.