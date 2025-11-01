Ngày hội 'Không Một Mình': Bảo vệ thế hệ trẻ trong thế giới số

Chiều 1/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" chính thức được khai mạc, chung tay hướng tới một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Lan tỏa tinh thần kết nối tập thể Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng và dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND thành phố Hà Nội đồng tổ chức.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Phạm Nam.

Lan tỏa tinh thần kết nối tập thể

Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra vào chiều 1/11, có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị bảo trợ UNODC, UNICEF, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, nền tảng số, tổ chức xã hội tiên phong hưởng ứng cùng sự góp mặt của các KOL đại sứ và hơn 100 KOL đồng hành, hơn 200 học sinh các trường THCS, THPT trong thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh tính riêng từ đầu năm 2025, đã có hơn 50 vụ "bắt cóc trực tuyến" được phát hiện và xử lý, trong đó 100% nạn nhân ở độ tuổi 18-22, 90% là nữ. Những con số này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của các hành động phối hợp và cam kết tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an khẳng định: "Không một cá nhân, một cơ quan nào có thể đơn độc đối mặt với thách thức này. Chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội: từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, đến các tổ chức quốc tế và cộng đồng".

Trải nghiệm số - biến thông điệp thành hành động

Diễn ra trong 2 ngày 1-2/11, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục, công nghệ và nghệ thuật, giúp người tham gia "chạm" vào thông điệp an toàn trực tuyến một cách gần gũi và trực quan.

Tại không gian triển lãm số đa giác quan, khách tham quan được trải nghiệm hệ thống tương tác ánh sáng, âm thanh và công nghệ ấn tượng, với các mô hình, trò chơi và công nghệ mô phỏng những tình huống nhận diện nguy cơ trực tuyến thường gặp. Bên cạnh đó, khu trải nghiệm công nghệ số giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng, công cụ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng một cách sáng tạo, gần gũi.

Đại biểu tham dự Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình". Ảnh: Phạm Nam.

Không chỉ có trải nghiệm công nghệ, Ngày hội còn là nơi học sinh, sinh viên thể hiện sự sáng tạo qua âm nhạc, vũ đạo và nội dung số xoay quanh chủ đề "Không Một Mình" thông qua Minishow tài năng học đường diễn ra vào tối 1/11.

Khép lại hành trình, Gala âm nhạc "Không Một Mình" tối 2/11 quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Đen, Mono, tlinh, Low G, Quang Hùng MasterD, Lâm Bảo Ngọc, Hà Myo, Quang Đăng..., truyền tải thông điệp kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực về niềm tin và an toàn trong thế giới số.

Lan tỏa giá trị nhân văn "Không Một Mình"

Chưa đầy 1 tháng triển khai, chiến dịch "Không Một Mình" đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng. Các nội dung truyền thông, thử thách sáng tạo và bài hát chủ đề "Clicking" được lan tỏa tự nhiên, trở thành điểm chạm tích cực trong cộng đồng.

"Từ những hành động nhỏ hôm nay, dù là một chia sẻ tích cực hay một lời cảnh báo đúng lúc, chúng ta cũng đang góp phần dựng xây bức tường an toàn cho hàng triệu trẻ em Việt Nam", đại diện Bộ Công an chia sẻ.

Chiến dịch "Không Một Mình" cùng Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Sự kiện không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo nên phong trào xã hội rộng lớn, nơi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn, nơi mọi trẻ em đều được bảo vệ và không bao giờ đơn độc.