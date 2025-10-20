Chiến dịch 'Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến' tại TP.HCM

Sáng 20/10, Công an TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến".

Công an TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, cùng với sự đồng hành của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố, các hiệp hội, tổ chức, cá nhân đặc biệt là các tổ chức cá nhân sáng tạo nội dung số với trách nhiệm cộng đồng đã chung tay hưởng ứng Chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến".

Nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch "Không Một Mình", đồng thời cũng là sự kiện mở đầu của TP.HCM, Chương trình phát động được tổ chức vào lúc 7h15 đến 9h ngày 20/10/2025 tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Chợ Quán, TP.HCM), trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu các trường THCS, THPT, cao đẳng dạy nghề... trên địa bàn Thành phố. Thông qua việc trực tuyến tới hơn 900 điểm trường, chương trình tiếp cận hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM, dự lễ phát động chương trình "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến". Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 10/10, Chiến dịch "Không Một Mình" đã được khởi động với quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và sự phối hợp tổ chức của nhiều cơ quan đơn vị, cá nhân như: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Chiến dịch này nhằm mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên, và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc" qua mạng; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm; đồng thời lan tỏa thông điệp "cùng nhau an toàn trực tuyến" để các em biết rằng các em "không một mình" đối mặt với những mối đe dọa này và nhắc nhở gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải luôn chung tay bảo vệ, không để các em đơn độc trước rủi ro trên không gian mạng.

Chương trình có nhiều nội dung khác nhau như: triển lãm hình ảnh, video tuyên truyền; diễn giả phổ biến cách nhận diện, phòng, chống; giao lưu với người có ảnh hưởng - KOL về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; hỏi - đáp kiến thức về thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc online".