Ngày đầu trở lại trường sau Tết, giáo viên nhận tin vui về tiền thưởng

Ngay trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên Hà Nội đã nhận thông tin chi trả 4 tháng tiền thưởng theo quy định.

Những động thái kịp thời về chế độ, chính sách được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo Hà Nội trong học kỳ mới.

Sau các phản ánh về thu nhập, thưởng Tết của giáo viên trên Báo Sức khỏe và Đời sống, ngành giáo dục Thủ đô đã triển khai nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định, đồng thời ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị liên quan đến chính sách tăng thu nhập để xem xét theo thẩm quyền.

Giao hơn 35,3 tỷ đồng tạm cấp chi thưởng

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1439/QĐ-SGD về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 để thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định, Sở GD&ĐT Hà Nội giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (tạm cấp kinh phí 4 tháng cuối năm 2025 để thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP) cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở tham gia thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2025-2026, tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2025. Tổng số tiền được giao là 35.375.623.000 đồng.

Quyết định đồng thời yêu cầu các đơn vị căn cứ dự toán được giao tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành. Quyết định là căn cứ để các cơ sở giáo dục triển khai chi trả chế độ tiền thưởng tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.

Thông tin chi trả 4 tháng tiền thưởng theo Nghị định 73 được phổ biến tới các nhà trường đã tạo tâm lý phấn khởi trong đội ngũ giáo viên. Theo nhiều thầy cô, đây không chỉ là khoản hỗ trợ về thu nhập mà còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà giáo.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, cô Trần Việt Hồng, giáo viên trường THPT Xuân Mai chia sẻ: "Khi nhận được thông tin 'Tiền 73 đã về', chúng tôi rất vui mừng. Đây không chỉ là khoản thu nhập tăng thêm mà còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ giáo viên. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, tôi luôn giữ tâm huyết với công việc. Khi đời sống được cải thiện, giáo viên có thêm động lực để tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy".

Theo cô Hồng, dù việc triển khai có thể muộn hơn một số địa phương, song việc thực hiện chính sách đã tạo sự yên tâm và phấn khởi trong đội ngũ. Những động thái kịp thời về chế độ, chính sách được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo Hà Nội trong học kỳ mới.

Cùng chung cảm xúc, cô Nguyễn Thị Thúy Hiên, giáo viên Tiếng Anh trường THCS Bùi Quang Mại, cho biết: "Ngay trong ngày đầu đi làm sau Tết, khi được thông tin giáo viên được hưởng 4 tháng theo Nghị định 73, tôi rất xúc động. Đây là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất và cũng là sự ghi nhận kịp thời đối với những cố gắng của giáo viên".

Cô Hiên bày tỏ mong muốn các chính sách liên quan đến thu nhập tăng thêm sớm được triển khai đồng bộ, đồng thời quyền và vị thế nghề nghiệp của giáo viên tiếp tục được bảo đảm tốt hơn. "Khi được tạo điều kiện ổn định về đời sống và môi trường pháp lý, giáo viên sẽ toàn tâm cho công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục", cô nói.

Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách thu nhập tăng thêm

Bên cạnh việc triển khai chi thưởng theo Nghị định 73, kiến nghị bổ sung giáo viên vào nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố cũng đã được Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phản hồi bằng văn bản.

Theo nội dung trả lời, căn cứ khoản 3 Điều 15 Luật Thủ đô năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Thành phố quản lý được hưởng thu nhập tăng thêm trên cơ sở năng lực, hiệu quả công việc.

Các Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND và 81/2025/NQ-HĐND quy định việc chi thu nhập tăng thêm trong năm 2025 và năm 2026. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, đối tượng thụ hưởng là các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính.

Đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung giáo viên vào nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm, Sở Nội vụ cho biết UBND Thành phố đang giao các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; các phản ánh, kiến nghị sẽ được tổng hợp trong quá trình xây dựng nội dung đề xuất.

Liên quan đến kiến nghị về việc mở rộng đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm, thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên trường THPT Phú Xuyên A, cho rằng việc cơ quan chức năng có văn bản phản hồi và đang rà soát chính sách là tín hiệu tích cực đối với đội ngũ giáo viên.

Theo thầy Đường, việc Sở Nội vụ Hà Nội có văn bản trả lời kiến nghị cho thấy ý kiến của giáo viên đã được tiếp nhận theo quy định. "Khi cơ quan chức năng chính thức phản hồi và cho biết sẽ rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, chúng tôi có thêm niềm tin vào quá trình hoàn thiện chính sách. Giáo viên mong muốn trong thời gian tới sẽ có cơ hội được thụ hưởng chính sách thu nhập tăng thêm theo các nghị quyết của HĐND Thành phố", thầy nói.

Thầy Đường cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Theo thầy, sự ghi nhận không chỉ thể hiện ở chính sách cụ thể mà còn ở tinh thần đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của giáo viên.

Việc giao hơn 35,3 tỷ đồng để thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73, cùng với việc các kiến nghị về thu nhập tăng thêm được tiếp nhận, rà soát theo quy định, cho thấy những chuyển động chính sách đáng chú ý ngay thời điểm đầu năm, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm quyền lợi và động lực cho đội ngũ nhà giáo Thủ đô.