Ngày đẫm máu tại Gaza sau ngừng bắn

Pháo kích trong ngày 4/2 đã khiến 24 người Palestine thiệt mạng, biến đây trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực cách đây 4 tháng.

Một công trình ở thành phố Gaza bị Israel tấn công trong ngày 7/9/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, 24 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza trong ngày 4/2, đánh dấu một trong những ngày chết chóc nhất kể từ khi thỏa thuận “ngừng bắn” có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Các nguồn tin cho biết trong số nạn nhân có 7 trẻ em.

Tại thành phố Gaza, ít nhất 14 người đã thiệt mạng do pháo kích của Israel vào các khu dân cư Tuffah và Zeitoun. Ở phía nam Dải Gaza, 4 người khác được xác nhận tử vong trong một cuộc tấn công nhằm vào các lều trại của người sơ tán tại khu vực Qizan Abu Rashwan, phía nam Khan Younis.

Al Jazeera cho biết nhiều khu dân cư tại thành phố Gaza đã “bị tấn công trực diện mà không có bất kỳ cảnh báo nào trước đó”.

“Khi chúng tôi đang ngủ trong nhà, xe tăng đã bắn phá và đạn pháo trúng vào nhà chúng tôi. Con tôi đã thiệt mạng, cháu trai và cháu gái tôi cũng thiệt mạng… Chúng tôi không liên quan đến bất cứ hành động gây chiến nào, chúng tôi là những người dân yêu hòa bình”, ông Abu Mohamed Habouch nói tại lễ tang của các thành viên trong gia đình.

Quân đội Israel cho biết các đơn vị thiết giáp và không quân đã tiến hành tấn công sau khi một sĩ quan dự bị của họ bị bắn và bị thương nặng.

Binh sĩ này bị các tay súng Palestine bắn trong một “hoạt động tác chiến thường lệ” ở gần “đường vàng” - ranh giới xác định các khu vực do quân đội Israel kiểm soát.

Về phía Palestine, lực lượng Hamas cho rằng các hành động của Israel đang làm suy yếu những nỗ lực ổn định lệnh ngừng bắn, đồng thời kêu gọi “sức ép quốc tế khẩn cấp nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm”.

Trước đó, các cuộc không kích của Israel ngày 31/1 đã khiến hơn 30 người Palestine thiệt mạng tại Gaza. Quân đội Israel khi đó nói rằng các cuộc tấn công được tiến hành sau khi các tay súng xuất hiện từ một đường hầm trong khu vực do Israel kiểm soát.

Cùng ngày 4/2, Bộ Y tế Gaza cho biết Israel đã bàn giao thi thể của 54 người Palestine cùng 66 thùng chứa “hài cốt và các bộ phận cơ thể người”, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh chuẩn bị bước sang giai đoạn hai.

Tổng thống Trump đã tuyên bố khởi động giai đoạn hai của thỏa thuận hòa bình trong tháng 1, các bên sẽ đàm phán về cơ chế quản lý và tái thiết Gaza sau chiến tranh.

Tuy nhiên, các vấn đề then chốt như việc Israel rút quân khỏi Gaza và việc giải giáp Hamas vẫn chưa được giải quyết. Lệnh ngừng bắn mong manh này tiếp tục bị phủ bóng bởi các vụ tấn công bạo lực xảy ra gần như hàng ngày.

Kể từ khi thỏa thuận đình chiến có hiệu lực, hỏa lực của Israel đã khiến gần 560 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo giới chức y tế Gaza. Trong cùng giai đoạn, các tay súng Palestine đã khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng, theo phía Israel.