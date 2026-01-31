Israel tấn công đẫm máu Gaza, 31 người thiệt mạng

Rạng sáng ngày 31/1, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu vào Dải Gaza khiến ít nhất 31 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.

Hiện trường vụ không kích của Israel vào trại tị nạn ở Nam Gaza ngày 31/1, nơi hàng nghìn người di tản đang trú ẩn. Ảnh: EPA

Sự việc diễn ra chỉ 24 giờ trước thời điểm Israel dự kiến mở lại cửa khẩu Rafah nối với Ai Cập, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2024.

Những cái chết vô tội trước ngày mở cửa biên giới

Theo The Guardian, bất chấp lệnh ngừng bắn, ngày 31/1, quân đội Israel đã tấn công một đồn cảnh sát tại khu phố Sheikh Radwan, phía tây Thành phố Gaza, khiến 10 sĩ quan và người đang bị giam giữ tử vong, theo lực lượng phòng vệ dân sự. Cơ quan này cho biết số người chết có thể còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể.

Một cuộc tấn công khác đã nhắm trúng một căn hộ ở Thành phố Gaza, làm 6 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng. Ngoài ra, 7 người khác đã tử vong khi Israel ném bom vào các khu lều trại ở Khan Younis, miền nam Gaza.

"Chúng tôi tìm thấy xác ba cháu gái nhỏ ngay trên đường phố. Họ cứ luôn miệng nói về 'ngừng bắn', nhưng thực tế là thế này đây. Lũ trẻ có tội tình gì? Chúng tôi đã làm gì nên nông nỗi này?", Samer al-Atbash, người vừa mất đi ba người cháu tại Thành phố Gaza, uất ức chia sẻ với Reuters.

Phóng viên Hani Mahmoud của tờ Al Jazeera cho biết, sự leo thang quân sự bất ngờ của Israel đã gây ra tình trạng sợ hãi cực độ cho người dân nơi đây. Họ bày tỏ sự hoài nghi rằng quân đội Israel đang cố tình thiết lập một "quy tắc hàng ngày" mới để kiểm soát hoàn toàn giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn. Mọi sự lạc quan về việc mở lại cửa khẩu Rafah đang trở nên vô cùng dè dặt.

Quân đội Israel khẳng định họ thực hiện các cuộc tấn công để đáp trả vụ việc vào thứ Sáu, khi tám người đàn ông có vũ trang bước ra từ một đường hầm ở Rafah, miền nam Gaza. Khu vực này hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn hồi tháng 10. Phía Israel khẳng định đã tiêu diệt 4 chỉ huy và phá hủy các kho vũ khí tại miền trung Gaza.

Tuy nhiên, người phát ngôn Hamas, Hazem Qassem, bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố: "Đây là nỗ lực nhằm biện minh cho các vụ thảm sát dân thường và thể hiện sự coi thường đối với các quốc gia bảo lãnh cũng như 'Hội đồng Hòa bình' do Tổng thống Mỹ thành lập”.

Các vụ không kích sát ngày mở lại cửa khẩu Rafah là minh chứng cho sự mong manh của thỏa thuận hòa bình khi bạo lực vẫn tiếp diễn và con số tử vong chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hơn 70.000 người thiệt mạng

Kể từ khi chiến tranh bùng phát, mọi lối ra vào vùng lãnh thổ này đều bị phong tỏa hoàn toàn. Trong bối cảnh hạ tầng y tế nội tại đã bị san phẳng, cửa khẩu Rafah trở thành "phao cứu sinh" duy nhất cho hàng chục nghìn người cần cứu chữa khẩn cấp ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Reuters, Israel đang thắt chặt kiểm soát với mục tiêu đảm bảo số lượng người rời khỏi Gaza luôn cao hơn số người trở về, cụ thể chỉ cho phép tối đa 150 người nhập cảnh mỗi ngày.

Theo Al Jazeera, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10 năm ngoái, các báo cáo thực địa đã ghi nhận làn sóng vi phạm liên tục từ phía quân đội Israel, gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Ít nhất 509 người chết và 1.405 người bị thương. Người dân Palestine cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hơn 1.300 lần. 66 cuộc đột kích vào các khu dân cư vượt quá giới hạn "vạch vàng". 200 trường hợp phá hủy tài sản của người dân Palestine bị ghi nhận.

Sau nhiều năm phủ nhận, ngày 30/1, quân đội Israel đã bất ngờ thay đổi lập trường và lần đầu tiên công khai thừa nhận dữ liệu về hơn 70.000 người thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 10-2023.

Theo báo The Guardian, con số thực tế có thể còn thảm khốc hơn khi các cơ quan y tế Gaza ghi nhận hơn 71.660 ca tử vong và ít nhất 10.000 người vẫn mất tích dưới đống đổ nát. Việc chuyển từ chỉ báo cáo số lượng "tay súng bị tiêu diệt" sang công nhận thương vong tổng thể được xem là một sự thừa nhận muộn màng về quy mô tàn khốc của cuộc chiến.