Ngày dài không buồn chán nhờ bạn đồng hành vivo V60 Lite

|
Là một freelancer, sau khi vừa hoàn thành một dự án dài hơi và tốn nhiều công sức, tôi tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi, không suy nghĩ về công việc. Hà Nội đang bước vào giai đoạn cuối thu, đầu đông, tiết trời se lạnh vừa phải, tôi quyết định đến quán café để nhâm nhi một ly americano và tận hưởng bầu không khí đẹp này. Bạn đồng hành của tôi là chiếc điện thoại vivo V60 Lite thời thượng.
|
Điều khiến tôi ấn tượng ở vivo V60 Lite trước hết nằm ở đường nét tinh tế, thiết kế mỏng nhẹ, mang tới cảm giác cầm nắm thoải mái. Cụm camera sau trong suốt làm tăng thêm diện mạo hiện đại, trẻ trung cho mẫu điện thoại thuộc dòng V Series.
|
Là tín đồ của PUBG Mobile, tôi không quên “khởi động” ngày nghỉ của mình bằng những màn chạy bo, loot đồ. Trải nghiệm chơi game trên vivo V60 Lite thực sự ấn tượng. PUBG Mobile là tựa game nặng, tuy nhiên máy vẫn vận hành ổn định, không gặp tình trạng nóng. Bí quyết nằm ở chip Mediatek Dimensity 7360-Turbo được nhà sản xuất tối ưu cho hiệu năng chơi game và xử lý đồ họa, kết hợp RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB khiến những màn chạy bo, đấu súng không gặp hiện tượng giật lag. Đặc biệt, chế độ Siêu trò chơi trên máy giúp các game thủ hoàn toàn tập trung cho trận đấu với nhiều tính năng như chặn thông báo, tối ưu khung hình, điều khiển thông minh cảm ứng.
|
Hoàn thành xong ván game, tôi “cày” nốt bộ phim Transformer dang dở từ tối hôm trước. Lúc này, vivo V60 Lite tiếp tục chứng minh sự khác biệt trong phân khúc. Tuy ngồi ở quán café ngoài trời, tôi cảm nhận độ sáng màn hình vẫn đủ tốt để duy trì khả năng hiển thị rõ ràng. Bên cạnh đó, với màn hình AMOLED kích thước 6,77 inch với tần số quét 120 Hz, hỗ trợ chuẩn HDR10+ đạt chuẩn trải nghiệm Netflix và Amazon Prime Video, hình ảnh trong phim được thể hiện chân thực, sống động, đặc biệt là những phân cảnh hành động hoặc sử dụng kỹ xảo. Đây chính là ưu thế lớn của vivo V60 Lite trong nhóm smartphone cùng tầm giá.
Quán café mà tôi lựa chọn mang phong cách vintage. Là người yêu nét cổ điển của Hà Nội xưa, tôi không quên lưu lại những góc đẹp của quán bằng chiếc vivo V60 Lite. Vivo V60 Lite sở hữu hệ thống camera đa năng gồm camera chính Sony IMX882 50 MP với cảm biến lớn 1/1.95 inch và vòng sáng aura AI giúp ảnh sáng rõ; camera trước 32 MP hỗ trợ chân dung sắc nét; camera góc siêu rộng 8 MP giúp người dùng thỏa sức ghi lại những tấm ảnh phong cảnh hay không gian rộng.
Song, điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho vivo V60 Lite trong phân khúc, đồng thời cũng là điều khiến tôi ấn tượng nhất ở chiếc smartphone này chính là chế độ Chân dung bốn mùa AI. Thay vì sử dụng các bộ lọc màu đơn giản, người dùng có thể lựa chọn hiệu ứng bốn mùa xuân, hạ, thu, thông rồi bấm chụp. Sau đó, máy sẽ xử lý hình ảnh trong 5-10 giây (lưu ý cần có kết nối Internet) để cho ra kết quả “ảo diệu”.
Những bức ảnh phong cảnh trở nên đầy sáng tạo từ vivo V60 Lite khi sử dụng chế độ Chân dung bốn mùa AI. Vì vậy, tôi đã dành thời gian để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội qua lăng kính sáng tạo của vivo V60 Lite.
|
Tính năng này từng gây tiếng vang trên dòng flagship X Series của vivo, giờ đây tôi và nhiều người dùng khác đã có thể trải nghiệm nó trên những dòng máy tầm trung như vivo V60 Lite. Điều hay ở chiếc smartphone này là máy có thể nhận biết bối cảnh tốt, từ đó tinh chỉnh ánh sáng, môi trường sao cho hợp lý, giúp bức ảnh giữ nét tự nhiên mà vẫn có sự thú vị.
|
Sau một buổi sáng sử dụng “full công suất”, từ chơi game với cấu hình mạnh, xem phim đến chụp ảnh, tạo ảnh AI, lượng pin của máy vẫn không hao hụt nhiều. Tất cả nhờ viên pin BlueVolt, dung lượng 6.500 mAh, có khả năng kéo dài thời lượng pin, duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp máy chuẩn bị hết pin, sạc siêu tốc 90 W giúp tôi sạc đầy chỉ trong vài phút, giúp công việc hay hoạt động giải trí không bị gián đoạn.
|
Vivo v60 Lite có thể nói là một chiếc smartphone giải trí toàn diện, từ màn hình chuẩn điện ảnh, hiệu năng mạnh mẽ, dung lượng pin khỏe đến tính năng AI thời thượng. Đây xứng đáng là bạn đồng hành của người trẻ trong cuộc sống hàng ngày.