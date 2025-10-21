Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày cuối đời của NSƯT Minh Hoàng

  • Thứ ba, 21/10/2025 09:27 (GMT+7)
Nghệ sĩ Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54 vì bạo bệnh. Những ngày cuối đời, sức khỏe của ông giảm sút sau thời gian điều trị bệnh.

Sau hơn một năm điều trị bệnh, NSƯT Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54 vào tối 20/10. Gia đình và lãnh đạo nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đang lo liệu hậu sự cho ông.

NSND Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với NSƯT Minh Hoàng qua điện thoại vào trước ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu đầu tháng 10. Khi ấy, nam nghệ sĩ nói với đàn chị : "Sợ kỳ này gặp, chị không nhận ra em đâu". Trong lần gặp sau đó, NSND Trịnh Kim Chi cùng nhiều đồng nghiệp xót xa và lo lắng khi sức khỏe của NSƯT Minh Hoàng giảm sút, thân hình gầy gò hơn trước.

"Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến tim, phổi. Em là một nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu. Em đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người. Chị và mọi người luôn nhớ, thương em nhiều lắm. Vĩnh biệt em trai Minh Hoàng", NSND chia sẻ.

Hình ảnh nghệ sĩ Minh Hoàng do NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ đau buồn khi phải nói lời tiễn biệt NSƯT Minh Hoàng. Nam nghệ sĩ ra đi vào đúng ngày sinh nhật.

"Mới tháng rồi, Minh Hoàng gọi điện khoe sức khỏe đã ổn hơn. Em còn dặn dò, động viên chị đủ thứ. Nói sao cho hết kỷ niệm của chị em mình. Đâu ngờ em trở bệnh rồi ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Minh Hoàng ơi, thanh thản ra đi. Chị và mọi người mãi nhớ về em", nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Minh Hoàng (tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng) sinh năm 1971, quê Tây Ninh. Ông từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988, cùng khóa với nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Cường...

Sau đó, nghệ sĩ Minh Hoàng cùng các đồng nghiệp tham gia vào đoàn xung kích của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa để biểu diễn, phục vụ quần chúng.

Ông hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều vở diễn như Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng… Nghệ sĩ Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.

NSƯT Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54

NSƯT Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) mất vào ngày 20/10.

An Nhi

