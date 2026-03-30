Ngày cuối đời của Alex Duong

Diễn viên hài Alex Duong vẫn lạc quan chiến đấu với căn bệnh ung thư trước khi qua đời ở tuổi 42. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp tiếc thương.

Theo Page Six, nam diễn viên mắc phải căn bệnh sarcoma cơ vân - một loại ung thư rất hiếm gặp, ảnh hưởng đến mô mềm. Anh đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác suốt hơn một năm qua, trước khi trút hơi thở cuối cùng vào hôm 28/3.

Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Alex Duong là vào ngày 28/1, khi anh chia sẻ đoạn video người bạn gây quỹ, kêu gọi fan quyên góp tiền giúp anh chữa bệnh. "Tôi vừa mới biết người anh em Alex của mình đã chiến đấu với ung thư một thời gian khá dài... Mọi thứ từng tiến triển tốt nhưng gần đây anh ấy bị co giật. Và sau cơn co giật đó, họ phát hiện ra có vấn đề ở cột sống của anh ấy", người bạn chia sẻ trong video.

Alex Duong và vợ. Ảnh: IGNV.

Alex Duong để lại một bình luận thể hiện tinh thần tích cực trước bệnh tật: "Tôi nhất định sẽ bước ra khỏi bệnh viện".

Một ngày trước khi Alex Duong qua đời, một người bạn khác của diễn viên chia sẻ trên trang gây quỹ từ thiện rằng tình trạng của anh đột ngột xấu đi. "Anh ấy rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, một dạng nhiễm trùng nghiêm trọng và nguy hiểm đã khiến cơ thể anh ấy không thể chống đỡ. Anh ấy đang ở bệnh viện và tình hình rất nguy kịch. Mọi thứ thay đổi quá nhanh", người này viết.

Ngày hôm sau, cô thông báo Alex đã qua đời, không còn đau đớn: "Anh ấy vẫn đủ tỉnh táo để nói lời tạm biệt với cô con gái nhỏ, người mà anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc kể từ khi bé chào đời. Chúng tôi vô cùng đau buồn, nhưng cũng rất biết ơn sự ủng hộ, những lời cầu nguyện và sự hào phóng mà mọi người đã dành cho chúng tôi trong thời điểm tang thương này".

Alex Duong sinh năm 1984, là diễn viên truyền hình và nghệ sĩ hài người Mỹ, hoạt động trong ngành giải trí từ giữa những năm 2000. Ngoài diễn xuất, Duong hoạt động tích cực ở mảng hài độc thoại tại Los Angeles và tham gia viết kịch bản.