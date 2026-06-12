Ngày cuối cùng thi tốt nghiệp, trời mưa hay nắng?

Ngày cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thời tiết cả nước nhìn chung nắng ráo, TP.HCM có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Học sinh tại Hà Nội trong buổi thi môn Toán, chiều 11/6. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Các thí sinh sẽ làm hai bài thi tự chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thời gian làm bài của mỗi môn 50 phút. Môn thi thứ nhất sẽ phát đề lúc 7h30, bắt đầu làm bài lúc 7h35. Môn thi thứ hai phát đề lúc 8h35, bắt đầu làm bài lúc 8h40. Những thí sinh đăng ký thi một một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi.

Các em phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/6, nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại ở miền Bắc và Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng Hà Nội - nơi có khoảng 129.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp - ngày nắng, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng, mức cao nhất 32-34 độ C, có nơi nắng nóng trên 35 độ C; có mây.

Trong khi đó, 142.800 thí sinh tại TP.HCM cần lưu ý thời tiết có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Thời tiết ngày 12/6 tại các khu vực theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia như sau:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ Bắc Bộ Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông. - Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Từ Thanh Hóa đến TP Huế Ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. - Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nam Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn để có phương án di chuyển phù hợp cho học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là kỳ đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh thành. Đây cũng là năm có số lượng thí sinh đông kỷ lục.

Cả nước bố trí gần 2.500 điểm thi với gần 55.000 phòng thi; khoảng 200.000 cán bộ, công chức, viên chức được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng bởi điểm thi này là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của người học, chất lượng dạy học ở bậc phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào.

Vì vậy, bộ trưởng yêu cầu ngành giáo dục cùng các bộ, ngành, địa phương nỗ lực nhằm đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào 8h sáng 1/7. Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của ba môn theo tổ hợp từ 15 trở lên.