Ngày buồn của Ronaldo

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Được xếp đá chính trước CHDC Congo, Ronaldo trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công của Bồ Đào Nha. Nhưng dù chơi quyết tâm trong cả trận, siêu sao của Al Nassr vẫn không thể ghi bàn nào.
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Theo Fotmob, Ronaldo tung ra 3 cú sút trong 90 phút thi đấu nhưng không lần nào bóng đi trúng đích. Những lần CR7 dứt điểm đều trong vùng cấm đối thủ nhưng những bóng đều đi chệch cột dọc.
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Mỗi khi Ronaldo chạm bóng, các cầu thủ Congo đều áp sát rất nhanh. Siêu sao 41 tuổi này thường trong tình trạng đói bóng dù Bồ Đào Nha sở hữu thời lượng kiểm soát bóng cả trận lên đến 75%.
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Khoảnh khắc Ronaldo bất lực trước hàng thủ đông đảo của Congo. Trong cả trận, Bồ Đào Nha cũng liên tục thay đổi cách tấn công, từ tạt cánh đều phối hợp nhóm nhỏ, nhưng đều vấp phải "bức tường" phòng ngự đông đảo của đối thủ.
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Ronaldo thất vọng sau bàn gỡ hòa ở phút 45+5 của Yoane Wissa bên phía Congo. Trước đó, Joao Neves là người mở tỷ số cho Bồ Đào Nha sau tình huống đánh đầu hiểm hóc.
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Ronaldo nhận sự tín nhiệm từ các đồng đội trước và trong khi trận đấu diễn ra, tuy nhiên không thể tỏa sáng ở thời điểm khó khăn. HLV Roberto Martinez cũng quyết định không rút CR7 ra nghỉ dù hàng công chơi bế tắc.
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Trận hòa 1-1 không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha tại bảng K. Tuy nhiên, đại diện châu Âu cần cải thiện lối chơi ở hai trận còn lại của vòng bảng.
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