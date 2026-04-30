Ngày 30/4, tai nạn giảm sâu, hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người.

So với ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4-1/5/2025 giảm 33 vụ, giảm 18 người chết, giảm 29 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người, giảm 32 vụ, giảm 18 người chết, giảm 29 người bị thương.

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an các địa phương đã phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp; tạm giữ 70 ôtô, 2.469 môtô, 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.902 trường hợp.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 2.104 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 3.253 trường hợp vi phạm về tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 8 trường hợp quá khổ giới hạn.

Bên cạnh đó còn có 93 trường hợp chở quá số người quy định; 10 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 117 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 8 trường hợp dương tính với ma túy.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 51 trường hợp; gửi thông báo vi phạm tới 320 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 217 trường hợp vi phạm. Trên tuyến đường sắt, kiểm tra, phát hiện lập biên bản xử lý 85 trường hợp vi phạm.