Đường sắt tốc độ cao qua Ninh Bình dài 86 km, tỉnh bố trí 30 khu tái định cư

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Ninh Bình dài khoảng 86 km, ảnh hưởng khoảng 5.600 hộ dân, địa phương dự kiến bố trí 30 khu tái định cư.

Mô phỏng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: BXD.

Ninh Bình đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, một trong những công trình hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Theo rà soát của tỉnh, tuyến đường sắt đi qua địa bàn dài khoảng 86 km, qua 23 xã, phường, với 3 nhà ga và 3 trạm bảo dưỡng.

Dự kiến dự án ảnh hưởng khoảng 5.600 hộ dân với diện tích khoảng 631,7 ha, trong đó đất ở, vườn, ao khoảng 54,2 ha và đất nông nghiệp khoảng 422 ha. Phạm vi bảo vệ công trình cũng tác động tới gần 4.000 hộ dân khác.

Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tỉnh Ninh Bình dự kiến bố trí 30 khu tái định cư, trong đó có 27 khu xây dựng mới. Hiện một khu được triển khai thi công, một khu đã hoàn tất phê duyệt dự án và nhiều vị trí khác đang được hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Đáng chú ý, phường Đồng Văn là địa phương đầu tiên được lựa chọn xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn phường dài khoảng 4,8 km, diện tích thu hồi hơn 25 ha.

Địa phương đang triển khai xây dựng khu tái định cư tại tổ dân phố Giáp Nhì với quy mô gần 1,2 ha nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống khi thực hiện thu hồi đất.

Song song việc chuẩn bị mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao, Ninh Bình cũng đang tăng tốc thi công tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Dự án có chiều dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư hơn 9.113 tỷ đồng . Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính cơ bản hoàn thành với tỷ lệ bàn giao đạt 99,72%. Khối lượng thi công đạt khoảng 1.493 tỷ đồng , tương đương gần 36% giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các địa phương có liên quan. Ảnh: Anh Tuấn/VTC News.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Để bảo đảm các công trình trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các cấp, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, trực tiếp chỉ đạo xử lý các vướng mắc phát sinh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Ninh Bình đang từng bước tạo nền tảng hạ tầng quan trọng để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.