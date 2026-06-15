Hà Nội chốt ngày hạn chế xe xăng trong vùng phát thải thấp

TP Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm vào buổi tối các ngày cuối tuần.

Chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội đã quyết nghị thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đề án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lắp, chống lãng phí, phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách.

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp khu vực hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026. Ảnh: Tin tức và Dân tộc.

Triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn

TP Hà Nội dự kiến ngân sách triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.045 tỷ đồng . Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân thuộc hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mô tô, xe gắn máy là 140 tỷ đồng ; hỗ trợ lãi vay 764 tỷ đồng ; nhóm chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng là 141 tỷ đồng .

Theo tờ trình, Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, thực hiện thí điểm tại khu vực 1 và 2 phường Hoàn Kiếm, từ 1/7 đến 31/12/2026. Trong giai đoạn này, thành phố chỉ hạn chế xe theo khung giờ 19 - 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tại khu vực 1 (khu vực đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm). Xe ưu tiên theo quy định vẫn được hoạt động 24/24 giờ.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy của người dân, TP Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông các xe sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016. Đồng thời, TP khuyến khích sử dụng xe công cộng, phương tiện giao thông xanh.

Với xe chở học sinh, xe buýt, xe đưa đón cán bộ, công nhân viên đi làm, TP Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường…

Giai đoạn 2, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam), áp dụng từ 1/1/2027 đến 31/12/2027.

Giai đoạn 3, thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 từ 1/1/2028 đến 31/12/2029 và từ 1/1/2030 trở đi, đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sử dụng phương tiện chạy xăng, Hà Nội sẽ cấm lưu thông. Đối với xe mô tô, xe gắn máy của người dân chạy xăng, Hà Nội sẽ cấm lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên.

Như vậy, so với các dự thảo và nghị quyết trước đó đã được HĐND TP thông qua, Hà Nội sẽ thay đổi việc cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 từ 1/7/2026 sang ngày 1/1/2028.

Miễn phí xe buýt trong vành đai 1

Cũng trong chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Theo nghị quyết được thông qua, TP Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe mô tô, xe gắn máy, tối đa không quá 20 triệu đồng.

Cùng hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh, Hà Nội sẽ miễn tiền vé xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) kể từ ngày 1/7/2026 đến hết 30/6/2027 đối với hành khách thực hiện chuyến đi từ trong khu vực Vành đai 1 đến các khu vực khác trên địa bàn.

Theo TP Hà Nội, chính sách miễn tiền vé xe buýt nhằm hỗ trợ trực tiếp các đối tượng chịu tác động lớn nhất từ lộ trình hạn chế xe xăng theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng và lộ trình triển khai vùng phát thải thấp của thành phố.

Việc miễn tiền vé xe buýt đối với các chuyến đi từ khu vực Vành đai 1 là giải pháp hỗ trợ trong thời gian đầu nhằm giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng vận tải hành khách công cộng.

Ngoài ra, TP Hà Nội dự kiến miễn tiền vé đến hết ngày 31/12/2030 cho người sử dụng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) hoặc metro trên toàn thành phố dịp lễ, Tết và các sự kiện trọng đại.