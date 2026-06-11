Ngành xuất bản TP.HCM đặt mục tiêu vươn tầm quốc tế

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ngành xuất bản hiện đại, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong toàn bộ chuỗi hoạt động, đủ sức cạnh tranh với các nền tảng xuyên biên giới.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, các nhà xuất bản của Thành phố ứng dụng công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị số 16-CT/TU, Thành phố đặt mục tiêu biến lĩnh vực này thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Điểm nhấn trong chiến lược này là mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM có thương hiệu các nhà xuất bản vươn tầm khu vực Đông Nam Á. Thành phố kỳ vọng các đơn vị nội địa sẽ có đủ thực lực để cạnh tranh trực tiếp với những nền tảng xuyên biên giới đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay.

Để đạt được tham vọng đó, một hệ sinh thái xuất bản đa nền tảng sẽ được xây dựng với trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) được tích hợp sâu vào toàn bộ chuỗi hoạt động. Mục tiêu là đến năm 2030, 100% đơn vị xuất bản và phát hành phải ứng dụng công nghệ tiên tiến; đồng thời 80% cơ sở in trên địa bàn TP.HCM áp dụng kỹ thuật hiện đại.

Bên cạnh công nghệ, nội dung vẫn là "vũ khí" cốt lõi. TP.HCM sẽ tập trung đầu tư cho các dòng sách chủ đạo, có giá trị cao về tư tưởng, văn hóa và khoa học. Đặc biệt, Thành phố sẽ đặt hàng các bộ sách mang tính đúc kết về lịch sử, kinh tế và con người TP.HCM, đồng thời chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những tác giả trẻ tài năng.

Vấn đề bản quyền cũng được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh không gian số phức tạp. Thành phố yêu cầu thực thi nghiêm túc Công ước Berne và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường mạng. Điều này không chỉ bảo vệ sức sáng tạo mà còn gắn liền với mục tiêu xây dựng xã hội học tập và đô thị thông minh.

Tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, TP.HCM phấn đấu trở thành trung tâm xuất bản uy tín quốc tế. Ngành xuất bản thành phố khi đó sẽ hoàn thiện hệ sinh thái số toàn diện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của người dân trong kỷ nguyên mới.