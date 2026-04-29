Ngành xuất bản góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Một số tác phẩm trưng bày tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Quận 7. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Nhiều năm qua, những người làm công tác xuất bản ở Nhà xuất bản Trẻ đã rất tâm huyết trong việc thành lập và phát huy Tủ sách di sản Hồ Chí Minh. Từ năm 1999 đến năm 2023, Nhà xuất bản Trẻ đã xuất bản 61 tựa sách (với hơn 600.000 bản in) về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất bản gần 30 tựa sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tủ sách di sản Hồ Chí Minh thực sự là một công trình nghiên cứu về Bác với nhiều nội dung, tài liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bộ sách về Bác của Nhà xuất bản Trẻ đa dạng về thể loại: chính luận, nghiên cứu, câu chuyện đời thường…; đề cập đến nhiều lĩnh vực: xây dựng Đảng, cán bộ, quân sự, ngoại giao…; liên quan đến nhiều đối tượng; do Bác viết và nhiều tác giả viết.

Từ khi có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (ngày 7/11/2006) về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhất là khi Thành phố có chủ trương về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tủ sách di sản Hồ Chí Minh được phát huy tốn hơn.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt (nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ) cho biết, khi thành lập tủ sách, Nhà xuất bản Trẻ đã tiếp cận với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Bảo tàng Hồ Chí Minh… để có thêm tư liệu quý, khai thác thêm đề tài, nội dung giá trị. Lúc đầu, tủ sách chủ yếu bao gồm các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian sau, Nhà xuất bản liên hệ với nhiều tác giả uy tín viết về bác. Khi tủ sách được bổ sung nhiều tựa sách, Nhà xuất bản phân chia làm các chủ đề để tăng tính tiếp cận cho cộng đồng. Từ năm 2023, Nhà xuất bản Trẻ đã số hóa và xuất bản trọn bộ sách điện tử Tủ sách di sản Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Trẻ cho rằng, sách do Bác viết bán rất chạy và được tái bản nhiều lần vì sách của bác viết hay, ngắn gọn, dễ hiểu… Đọc sách Bác viết chúng ta hiểu hơn về cuộc đời của Bác, gắn với lịch sử dân tộc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… với cách thể hiện dung dị, dễ đi vào lòng người. Bản đồ về “Hành trình theo chân Bác” giúp chúng ta hình dung về cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác.

Đánh giá về hiệu quả của sách đối với thanh thiếu niên, Nhà xuất bản Trẻ nhận thấy, tủ sách có nhiều tựa sách dành cho đối tượng trẻ, nội dung phong phú, có nhiều hình ảnh minh họa, có các câu chuyện rất dễ đọc. Sách có độ dày khoảng 200 trang, đa dạng các khổ sách, giá bìa vừa với sức mua của độc giả trẻ. Các hộp sách, gồm nhiều tựa sách, có khổ nhỏ như passport, rất đẹp, rất tiện ích. Có những hộp sách 5 quyển bao gồm các tác phẩm bảo vật quốc gia của Bác.

Thời gian qua, Nhà xuất bản Trẻ đã cung cấp, trang bị cho các thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, trường học… không chỉ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà cả cho các tỉnh, thành trong cả nước. Cán bộ của Nhà xuất bản Trẻ còn có thể giúp thiết kế các tủ sách về Bác phù hợp với ngành nghề, đối tượng, cũng như tư vấn cho các đơn vị muốn xây dựng các thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Biên tập viên Hà An Huy trực tiếp làm công việc này rất tâm huyết, như thuộc lòng và nhập tâm những lời dạy của bác không chỉ đối với thanh thiếu nhi mà còn đối với các ngành nghề khác nhau.

Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết Nhà xuất bản Trẻ rất vui khi các tựa sách đã được bạn đọc đón nhận nhiệt tình. Thời gian tới, tủ sách sẽ không ngừng đổi mới nhằm đa dạng hơn nữa về đề tài, thể loại, góc tiếp cận, cách thể hiện nhằm mang đến sự tiện dụng cho quá trình học tập, nghiên cứu.