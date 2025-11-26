Ngành thuế phát lệnh hỏa tốc hỗ trợ người nộp thuế vùng bão lũ

Cơ quan thuế các cấp được chỉ đạo tạo điều kiện tối đa, hướng dẫn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gây sách nhiễu, đảm bảo hỗ trợ đúng, đủ và nhanh chóng cho người nộp thuế.

Cục Thuế ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các thuế tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Ảnh: VGP.

Ngày 25/11, Cục Thuế ban hành công văn hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế đang gặp tổn thất do bão lũ và mưa lũ sau bão.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân và doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Trước thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp hỗ trợ theo đúng quy định.

Nhằm giúp người nộp thuế sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất - kinh doanh, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiếp tục hướng dẫn cụ thể về chính sách, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc gia hạn, miễn và giảm thuế.

Việc triển khai phải tuân thủ các quy định tại văn bản pháp luật hiện hành cùng hướng dẫn tại Công văn số 4328/CT-CS ngày 10/10 và Công văn số 4952/CT-CS ngày 5/11.

Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục miễn, giảm và gia hạn thuế do ảnh hưởng thiên tai. Với trường hợp người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế địa phương cần căn cứ tình hình thực tế và hồ sơ pháp lý để hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Đối với trường hợp chưa có hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ, đơn vị thuế phải chủ động hướng dẫn rõ ràng về chính sách, hồ sơ và thủ tục, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan trong việc xử lý thủ tục hành chính, cung cấp tài liệu và chứng từ phục vụ xác định mức độ thiệt hại theo yêu cầu của doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng.

Tại Công văn số 5526/CT-CS, Cục Thuế cũng yêu cầu thuế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gây sách nhiễu người nộp thuế hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi. Các đơn vị phải phân công cán bộ đầu mối để phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc khôi phục hồ sơ thuế như hồ sơ khai thuế, hồ sơ miễn - giảm thuế, hồ sơ hoàn thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế, cũng như các chứng từ cần thiết phục vụ xác định thiệt hại theo quy định.

“Cơ quan thuế các cấp phải kịp thời, nhanh chóng giải quyết chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền cần kịp thời báo cáo về Cục Thuế để có văn bản hướng dẫn theo quy định. Giao Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế bị hưởng ảnh, thiệt hại do thiên tai và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế về chất lượng triển khai”, Cục Thuế chỉ đạo rõ.