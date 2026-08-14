Ngành công nghiệp tỷ đô tại Mỹ

"Romantasy" (lãng mạn kỳ ảo) đã thay đổi diện mạo của ngành xuất bản quốc tế, tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh sôi động và hứa hẹn mang đến cho Hollywood nhiều bộ phim bom tấn.

Tạo hình nhân vật trong Fourth Wing do fan thực hiện. Nguồn: Fandom Topics.

Rachel Gillig là một tác giả romantasy mới nổi và ăn khách. Tháng 4 vừa qua, bà bước lên sân khấu chính tại Trung tâm Javits ở New York, đón nhận reo hò từ đám đông gần 3.000 độc giả.

Là sự kết hợp giữa lãng mạn và kỳ ảo, romantasy vẽ nên những câu chuyện tình nồng cháy tại các vùng đất ma thuật, xoay quanh nữ chính và những người tình mang vẻ ngoài u tối, bí ẩn, quyến rũ và đầy quyền lực.

Giới phê bình từng coi thường thể loại này, cho rằng nó chẳng khác nào "truyện khiêu dâm cổ tích" nhưng romantasy hiện xuất hiện ở mọi nơi, từ kệ sách của các nhà bán lẻ lớn cho đến các hiệu sách độc lập, cũng như trên các bảng xếp hạng sách bán chạy. Romantasy đang tạo ra những thay đổi rõ rệt cho ngành xuất bản, theo Globe and Mail.

Doanh thu khủng trong ngành xuất bản

Theo Bloomberg, vào năm 2025, dòng sách romantasy đã mang về doanh thu gần 1 tỷ USD tại Mỹ, tăng 7% so với năm trước. Thể loại này không chỉ thổi luồng sinh khí mới vào một ngành công nghiệp từng có nguy cơ lụi tàn, mà còn mở ra một hệ sinh thái kinh tế bao trùm nhiều lĩnh vực từ du lịch, bán lẻ, mạng xã hội cho đến các thương hiệu phim hái ra tiền.

Shannon DeVito, Giám đốc cấp cao mảng sách tại chuỗi hiệu sách Barnes & Noble, chia sẻ: “Thể loại này giống một chất kích thích dẫn lối. Sức hút lớn đến mức chúng tôi phải thực sự lưu tâm, đặc biệt là trong hai năm qua, để đảm bảo rằng romantasy không lấn át hoàn toàn các thể loại khác trong cửa hàng".

Tại Anh, có một hiệu sách mới được mở vào tháng trước, chuyên bán thể loại romantasy. Theo The Observer, đây là hiệu sách đầu tiên tại Vương quốc Anh chuyên về dòng sách này.

Katie Fraser, Phó biên tập viên mảng sách của tạp chí The Bookseller, đánh giá: "Tiềm năng thành công của hiệu sách này là rất lớn khi đặt trong bối cảnh chung của toàn ngành”.

Tại Anh đã có hiệu sách đầu tiên chuyên về romantasy. Ảnh: Observer.

Còn trong giới xuất bản, các nhà xuất bản vốn từ lâu dựa vào một vài tác giả năng suất cao, nay đang ráo riết ký kết các hợp đồng trị giá hàng triệu USD, hy vọng tìm ra "cỗ máy hái ra tiền" tiếp theo trong dòng sách romantasy.

Cho đến nay, Maas và Yarros vẫn là những tên tuổi hàng đầu. Maas đã bán được 75 triệu bản từ 16 cuốn sách thuộc 3 loạt truyện, trong khi loạt truyện của Yarros cũng đạt doanh số hơn 30 triệu bản.

"Romantasy đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh rất gay gắt. Tiền ứng trước cho tác giả có thể đạt mức cao vượt trội so với các dòng sách thương mại khác", Vida Engstrand, giám đốc truyền thông của Kensington Publishing, chia sẻ. Kensington là một nhà xuất bản độc lập có trụ sở tại New York và đã ký hợp đồng với nhiều tác giả romantasy.

Triển vọng chuyển thể phim bom tấn

Vào tháng 5, tại một sự kiện của Amazon, Yarros đã bước lên sân khấu cùng nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, Michael B. Jordan, trước hình ảnh logo rồng của tác phẩm Cánh tư. Họ cùng công bố việc Amazon MGM Studios và công ty sản xuất Outlier Society của Jordan đã hợp tác để chuyển thể tác phẩm này thành một loạt phim truyền hình.

Michael B. Jordan sẽ hợp tác chuyển thể tác phẩm ramantasy đình đám Cánh tư.

Đây là một dự án đầy tham vọng. Chi phí khổng lồ để tạo ra những con rồng trông như thật vốn là một thách thức quen thuộc đối với các loạt phim giả tưởng. Ở mùa đầu tiên của Game of Thrones, chi phí sản xuất mỗi tập phim là 6 triệu USD . Đến mùa thứ tám, cũng là mùa cuối cùng, con số này đã tăng vọt lên 15 triệu USD do cần sử dụng kỹ xảo máy tính để tạo hình sống động cho những con rồng khổng lồ.

Còn ngân sách cho mỗi tập phim House of the Dragon, với mật độ xuất hiện của loài rồng phun lửa dày đặc hơn nhiều so với bản gốc, trung bình khoảng 20 triệu USD . Trong khi đó, loài rồng trong Cánh Tư còn đóng vai trò thiết yếu hơn đối với cốt truyện và nhiều khả năng sẽ có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh lớn hơn nữa.

Việc chuyển thể thành công một loạt phim điện ảnh hoặc truyền hình từ các tác phẩm romantasy hứa hẹn sẽ tiếp thêm sức sống cho ngành công nghiệp giải trí đang gặp nhiều khó khăn,theo Bloomberg.

Lan tỏa rộng khắp ngành công nghiệp sáng tạo

Tại sự kiện BookCon ở New York năm nay, sức hút của romantasy rất rõ ràng. Nhiều độc giả nữ khoác lên mình đôi cánh đen giả da, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy hay những chiếc đuôi thú lông xù, chen chúc tham dự các buổi tọa đàm với những cái tên như Tôi yêu một con quái vật hay Liệu chúng ta vẫn độc thân vì mải mê những chàng trai trong sách.

Sự kiện BookCon tại New York tháng 4 thu hút nhiều độc giả romantasy. Ảnh: BookCon.

Các cuộc thi đố vui và hoạt động tặng quà diễn ra sôi nổi, đôi khi trở nên gay gắt khi người hâm mộ xô đẩy, chen lấn để giành lấy bản in sớm của một cuốn sách chưa chính thức phát hành. Một trong những gian hàng đông khách nhất thuộc về Probably Smut, một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm ăn theo như áo phông, túi tote và hình dán.

Ngay gần đó, thương hiệu Wonderwick bày bán những loại nến mang hương thơm gợi nhớ đến các "người tình trong mộng" bước ra từ trang sách, với các tầng hương: gỗ tuyết tùng, bạc hà lục, thuốc lá, trong khi các hiệu sách chất đầy tác phẩm của các "nữ hoàng sáng tác" Sarah J. Maas và Rebecca Yarros.

Ngoài các sự kiện sách, một hệ sinh thái kinh doanh quy mô nhỏ nhưng sôi động đã hình thành. Các đội bóng chày thuộc giải Major League Baseball tổ chức những đêm sự kiện theo chủ đề Cánh Tư. Công ty trò chơi Hasbro thì tung ra phiên bản đồ chơi đặc biệt lấy cảm hứng từ loạt truyện A Court of Thorns and Roses.

Bên cạnh đó, còn có những doanh nhân đang chiếm lĩnh mảng thị trường tập trung vào trải nghiệm thực tế. Fabled Fantasy Events hiện là đơn vị chuyên tổ chức các sự kiện dành cho người hâm mộ romantasy tại Orlando và Los Angeles, cũng như các chuyến đi có sự tham gia của các tác giả sách.

Công ty Forest & Fawn Retreats chuyên tổ chức các chuyến đi nhóm theo chủ đề sách, với chi phí dao động từ 1.200 đến 2.500 USD /người. Ngoài ra, còn có các lớp tập thể dục lấy cảm hứng từ romantasy hoặc các buổi dạ tiệc hóa trang.

"Giá trị kinh tế của trào lưu này thật đáng kinh ngạc", Marcela Di Blasi, Phó giáo sư tại Đại học Dartmouth, nhận định.