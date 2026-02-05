Ngân sách chuyển nhượng gây sốc của MU

Ngân sách chuyển nhượng hè của MU phụ thuộc rất lớn vào việc họ có giành vé dự Champions League mùa tới hay không.

MU nỗ lực tranh vé dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, ngân sách chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” trong kỳ hè sắp tới có thể bị giới hạn nghiêm trọng nếu không đạt được mục tiêu góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Cụ thể, MU nhiều khả năng chỉ còn khoảng 55 triệu bảng để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè nếu vắng mặt tại Champions League mùa tới. Đây là phần ngân sách còn lại trong khoản vay tín dụng 350 triệu bảng, bao gồm 295 triệu bảng đã được sử dụng ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Con số này bị đánh giá là quá khiêm tốn để thực hiện những thương vụ lớn, nhất là trong bối cảnh đội bóng cần nâng cấp nhiều vị trí then chốt nhằm cạnh tranh tại Premier League và các đấu trường châu Âu.

Giới chuyên môn nhận định, với ngân sách hạn chế như ước tính, MU có thể buộc phải ưu tiên bán cầu thủ trước khi mua, hoặc tập trung vào những bản hợp đồng giá rẻ, các thương vụ cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Điều này đặt áp lực không nhỏ lên ban lãnh đạo mới cũng như bộ phận tuyển trạch trong việc cân đối giữa tham vọng thể thao và thực tế tài chính.

MU có lợi thế trong cuộc đua dự cúp châu Âu mùa tới. Ảnh: Reuters.

Việc góp mặt tại Champions League không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh tiếng mà còn đóng vai trò then chốt đối với tình hình tài chính của MU. Khoản doanh thu lớn từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng và các hoạt động thương mại đi kèm Champions League sẽ giúp CLB có thêm nguồn lực để mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford xếp thứ 4 tại Premier League sau vòng 24, vị trí chắc suất dự Champions League mùa tới. Việc không phải căng mình trên nhiều đấu trường cúp cũng được xem là lợi thế của “Quỷ đỏ” so với nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

