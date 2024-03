Ngân hàng vẫn chật vật rao bán khoản nợ liên quan Tân Hoàng Minh

Từ đầu năm đến nay, Agribank liên tục rao bán các khoản nợ của loạt công ty liên quan Tân Hoàng Minh với giá khởi điểm chỉ bằng dư nợ gốc.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Trung Yên vừa thông báo bán đấu giá lần 7 khoản nợ của hai doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các khoản nợ này đã được ngân hàng rao bán từ tháng 8/2023.

Cụ thể, khoản nợ của CTCP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh phát sinh tại ngân hàng từ năm 2019. Khoản nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, hồ sơ khoản nợ, tình trạng tranh chấp, chất lượng khoản nợ...

Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá lần này là 252 tỷ đồng . Mức giá này không thay đổi so với lần rao bán trước đó vào tháng 12/2023 nhưng đã giảm gần 30 tỷ đồng so với lần đưa ra bán đầu tiên là hơn 281 tỷ đồng .

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải - Hoàng Hải Complex nằm trong Tổ hợp quần thể du lịch, giải trí quy mô gần 34 ha và hơn 20 km đường biển tại Bãi Trường (Phú Quốc, Kiên Giang).

Mới đây, Agribank cũng rao bán lần thứ 7 khoản nợ Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Phương - cũng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Tổng dư nợ đến tháng 6/2023 là gần 56 tỷ đồng , trong đó dư nợ gốc hơn 49 tỷ đồng . Giá khởi điểm của khoản nợ này được ngân hàng đưa ra bằng đúng giá dư nợ gốc là hơn 49 tỷ đồng , giảm hơn 5 tỷ đồng so với giá khởi điểm ban đầu.

Hồi cuối tháng 1, nhà băng này cũng đấu giá lần thứ 5 khoản nợ của CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông với giá khởi điểm hơn 71 tỷ đồng , bằng đúng giá dư nợ gốc. Hay khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản THM Thịnh Vượng cũng vừa được ngân hàng thông báo đấu giá lần thứ 6 với giá khởi điểm 79,6 tỷ đồng , bằng đúng giá dư nợ gốc.

Như vậy, sau nhiều lần đấu giá bất thành các khoản nợ của các công ty liên quan đến Tân Hoàng Minh, Agribank chấp nhận mất hàng chục tỷ đồng tiền lãi, lãi quá hạn và phí, chỉ thu hồi dư nợ gốc.

Trước đó, hồi tháng 9/2023, Agribank cũng rao bán các khoản nợ của 7 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh với tổng dư nợ gần 500 tỷ đồng , trong đó tài sản đảm bảo chủ yếu là các bất động sản thuộc Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc và Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải.

Liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ ngày 31/1, tập đoàn này tiếp tục bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại TP.HCM do nợ thuế gần 160 tỷ đồng . Trước đó, đầu tháng 9/2022, doanh nghiệp cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng .

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.