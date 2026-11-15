Ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam vừa giảm lãi suất tiết kiệm

VPBank vừa giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, trong đó mức cao nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng qua kênh trực tuyến giảm còn 7,1%/năm.

VPBank vừa giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Ảnh: Phương Lâm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo điều chỉnh biểu lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến. Mức giảm mạnh nhất là 0,4%/năm, tập trung ở các kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất áp dụng từ ngày 14/11, với tiền gửi tại quầy, VPBank giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 và 18 tháng từ 6,9%/năm xuống 6,5%/năm. Kỳ hạn 24 tháng giảm 0,2%, còn 6,7%/năm.

Các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,45-4,65%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng được trả 6,3%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng là 6,4%/năm. Kỳ hạn 36 tháng được niêm yết ở mức 5,8%/năm.

Với kênh gửi tiết kiệm online, ngân hàng giảm 0,1% đối với kỳ hạn 1-2 tháng, xuống còn 4,65%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 15 và 18 tháng giảm từ 7,4%/năm xuống 7,1%/năm. Kỳ hạn 24 tháng giảm từ 7,1%/năm xuống 6,9%/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi online tại VPBank lần lượt ở mức 4,65%/năm đối với kỳ hạn 1-5 tháng; 6,6%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng; 6,7%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng; 7,1%/năm với kỳ hạn 15-18 tháng; 6,9%/năm với kỳ hạn 24 tháng và 6%/năm với kỳ hạn 36 tháng.

Như vậy, mức lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng tại VPBank hiện là 7,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 15 và 18 tháng. Trong khi đó, mức cao nhất tại quầy là 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 18 tháng, khách hàng gửi online lĩnh lãi cuối kỳ dự kiến thu về 10,65 triệu đồng tiền lãi. Con số này thấp hơn 450.000 đồng so với mức lãi dự kiến nhận được theo biểu lãi suất trước điều chỉnh.

Nếu gửi tại quầy cùng số tiền và kỳ hạn, khoản lãi dự kiến là 9,75 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với trước đó.

VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của ngân hàng, tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm cuối tháng 9 đã vượt 1,6 triệu tỷ đồng , tăng 28% so với cuối năm 2025.

Cùng thời điểm này, số dư tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất của VPBank đạt gần 987.000 tỷ đồng , tăng 34% so với cuối năm trước. Riêng số dư huy động từ khách hàng cá nhân tăng 36% so với đầu năm.