Ngân hàng toàn nước Mỹ đóng cửa trong ngày Tổng thống nhậm chức

Các lộ binh mã nhao nhao đưa ra ý kiến, tất cả đều xoay quanh vấn đề đóng cửa hệ thống ngân hàng, Roosevelt cảm thấy vô cùng phiền phức. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là người vận động hành lang chính; để thu hẹp khoảng cách lập trường giữa Hoover và Roosevelt, ông đã điên cuồng gọi điện cho cả hai suốt đêm.

Cuối cùng Roosevelt đã buộc phải nói chuyện với Hoover đến ba lần, không ngừng tranh cãi về lập trường của hai bên, đến 1 giờ sáng vẫn không đạt được thỏa hiệp. Cuối cùng, Roosevelt đã phải nói rằng: Chúng ta nên ngủ thôi.

Roosevelt có thể ngủ, nhưng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang thì không. Để giữ lấy thanh danh của mình trong lịch sử, vị chủ tịch này đã quyết định tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị ngay trong đêm. Các thành viên hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang, người đang say giấc ở nhà, kẻ vật vã trên giường bệnh, người đang tham gia tiệc cocktail...

Tất cả đã không quản ngại mưa gió, phóng vội trên những con đường trơn trượt để tới nghe lệnh. Cuộc họp kéo dài đến hai giờ sáng, và cuối cùng đã hình thành nên một tuyên bố bằng văn bản, đề nghị Tổng thống đóng cửa ngay lập tức tất cả các ngân hàng trên toàn quốc.

Mọi người biết rằng Roosevelt đã ngủ say nên đã quyết định “chơi chiêu”, sai người tới nhét bản tuyên bố chung qua khe cửa nhà Roosevelt. Rốt cuộc nó đã được giao kịp. Sáng sớm hôm sau, Roosevelt đang chuẩn bị dự lễ nhậm chức thì đọc được lá thư nhét ở cửa, ông tức giận đến nỗi suýt ngất lịm. Đây chẳng phải là Cục Dự trữ Liên bang đang đưa ông vào tròng hay sao!

Nước Mỹ đứng trước quyết định đóng cửa toàn hệ thống ngân hàng trong 10 ngày. Ảnh: Ten News Network.

Trên thực tế, Cục Dự trữ Liên bang cũng đã bị ép vào đường cùng. Nếu không đóng cửa toàn bộ hệ thống ngân hàng, lượng tiền dự trữ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York sẽ cạn kiệt vào thứ Hai! Việc Ngân hàng Trung ương của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà lại sập tiệm chỉ vì tình trạng đột biến rút tiền gửi của dân chúng trong nước và quốc tế sẽ có thể khiến tín dụng của đồng đôla sụp đổ tan tành!

Như vậy thì còn nói gì đến chiến lược toàn cầu của đồng đôla, hay cạnh tranh với đồng bảng Anh để giành quyền bá chủ thế giới nữa? Mọi nỗ lực đều sẽ thành công cốc! Họ phải đóng cửa các ngân hàng trong nước trước khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York buộc phải đóng cửa.

Như vậy thì cách diễn giải sẽ khác hẳn, “Cục Dự trữ Liên bang bị phá sản vì đột biến rút tiền gửi” sẽ biến thành “Chính phủ hạ lệnh chỉnh đốn lại hệ thống ngân hàng”. Từ vị thế “bị cáo”, thoắt một cái đã chuyển thành “nguyên cáo”! Cục Dự trữ Liên bang sẽ đóng vai trò là đơn vị tối cao thực hiện việc chỉnh đốn và thanh lý, chứ không phải là đối tượng bị thanh lý và chỉnh đốn!

Phàm là bất kể chuyện gì các chủ ngân hàng đều sẽ chuẩn bị kế hoạch B, huống hồ là một sự kiện trọng đại như thế này.

Kế hoạch B đó là: Nếu không thể thuyết phục Roosevelt đóng cửa tất cả các ngân hàng thì chí ít cũng để các ngân hàng ở Bang New York và khu vực Chicago (trung tâm tài chính miền Trung nước Mỹ) đóng cửa trước. Như vậy sẽ tranh thủ được thời gian quý báu và giảm bớt áp lực chạy đua đối với hai ngân hàng lớn của Cục Dự trữ Liên bang ở New York và Chicago.

Lệnh đóng cửa ngân hàng phải do Thống đốc ban hành, tuy nhiên Thống đốc bang Illinois (nơi có trụ sở của ngân hàng Chicago) không dám tự ý quyết định, ông đề nghị rằng nếu bang New York hành động trước thì ông sẽ lập tức theo sau.

Thế là đại đội binh mã của các chủ ngân hàng lại lao đến nhà Thống đốc New York. Không phải ai khác, ông chính là Herbert Lehman - thành viên của gia tộc ngân hàng Lehman nổi tiếng. Lehman Brothers vào thời điểm đó đang thống trị Phố Wall, vào thời điểm nguy cấp nhất của tháng 3 năm 1933, chính tay họ đã giải cứu Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

Thế nhưng, vào tháng 9 năm 2008, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York lại “thấy chết không cứu”, bỏ mặc Lehman Brothers trong cơn nguy khốn. Qua đây, chúng ta phần nào thấy được tâm địa khó lường của giới chủ ngân hàng và sự hiểm ác trên “giang hồ” tài chính!

Mãi đến 2 giờ 30 phút sáng, khi biết rằng Roosevelt từ chối thỏa hiệp, Thống đốc Lehman chính thức thông báo rằng tất cả các ngân hàng ở bang New York sẽ đóng cửa vào thứ Hai trong thời hạn ba ngày. Một tiếng sau, Thống đốc Illinois cũng ra tuyên bố tương tự.

Các bang Massachusetts và New Jersey, đã thống nhất từ trước đó, cũng công bố lệnh đóng cửa ngân hàng ngay sớm ngày hôm sau. Thống đốc Pennsylvania ban đầu đồng ý, nhưng lúc này bỗng mất tăm mất tích. Dự định sẽ tham dự lễ nhậm chức Tổng thống, vốn ông đang ở ngay Washington; nhưng do đang tạm thời tá túc tại nhà của một người bạn nên nhất thời không ai có thể liên lạc được với ông.

Giữa lúc nguy khốn, Cục Dự trữ Liên bang đã phải cử người đến đánh thức ông dậy. Kết quả là thống đốc bang Pennsylvania, mắt mũi kèm nhèm vì cơn buồn ngủ, đành phải mò dậy ký lệnh, rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ thiếp đi.

Vào ngày 4 tháng 3, Roosevelt nhậm chức Tổng thống Mỹ. Cùng ngày, các ngân hàng trên toàn quốc đã được lệnh đóng cửa trong 10 ngày để chấn chỉnh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ cũng như lịch sử tiền tệ toàn cầu, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thực sự sống trong một xã hội không có ngân hàng và tiền tệ trong vòng 10 ngày.