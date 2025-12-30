Lãnh đạo ngân hàng đầu tư đọc gì?

|
Chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng Goldman Sachs David Solomon chia sẻ về bài viết Làm thế nào để có sự nghiệp thành công trong kỷ nguyên AI của Giám đốc thông tin Marco Argenti. Theo Solomon, Argenti là một trong những chuyên gia hàng đầu về AI và hiểu biết của Argenti không chỉ giúp tập đoàn hiểu hơn về cách triển khai công nghệ AI mà còn giúp cả khách hàng và công chúng suy nghĩ về việc đón nhận AI như thế nào.
|
Anthony Gutman, đồng CEO của Goldman Sachs International và đồng trưởng bộ phận hạng mục đầu tư toàn cầu, giới thiệu cuốn hồi ký All That Matters của Chris Hoy. Đây là chia sẻ của Hoy về sự nghiệp thể thao đua xe đạp và những thách thức ông phải đối mặt sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. Hoy đã vượt qua khó khăn, nỗ lực thay đổi tư duy, chỉ tập trung vào hiện tại và dành thời gian cho gia đình.
|
Kunal Shah, đồng CEO của Goldman Sachs International và đồng trưởng bộ phận FICC toàn cầu, nhắc tới cuốn Abundance của Ezra Klein và Derek Thompson. Cuốn sách đánh giá nhiều dự án khác nhau trên khắp nước Mỹ và lập luận rằng việc quản lý rườm rà và thủ tục quá nhiều đã trở thành trở ngại cho sự tăng trưởng.
|
Jacqueline Arthur, trưởng bộ phận quản lý nguồn nhân lực toàn cầu, chia sẻ cuốn Hidden Potential của Adam Grant. Trong tác phẩm này, tác giả đã chia sẻ nhiều câu chuyện về khả năng phát triển tiềm lực của bản thân. Theo Grant, quỹ đạo sự nghiệp ít chịu ảnh hưởng từ tài năng bẩm sinh và gia thế mà thay vào đó là tư duy phát triển, khả năng thích ứng với khó khăn, sự kiên cường và quyết tâm.
|
Mahesh Saireddy, đồng trưởng nhóm giải pháp vốn toàn cầu, nhắc tới cuốn Elon Musk của Walter Isaacson. Trong cuốn sách này, Musk được khắc họa là một nhà lãnh đạo luôn đi trước nhân viên, luôn cam kết và có trách nhiệm tương tự những điều ông mong đợi từ người khác. Musk cũng có cách tiếp cận khác khi trực tiếp tham gia các cuộc họp với nhiều cấp dưới. Điều này giúp độc giả đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau về cách quản lý, trong đó có việc kết nối với nhiều nhóm làm việc và loại bỏ các nguy cơ bất đồng.
|
Kevin Sneader, Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản), chia sẻ cuốn Breakneck: China's Quest to Engineer the Future. của Dan Wang. Tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động về Trung Quốc là một quốc gia kỹ thuật không ngừng theo đuổi các dự án quy mô lớn. Kết quả của những dự án này có thể thấy rõ ở Thâm Quyến, hiện thân của một thành phố tương lai.
|
Matt Gibson, Trưởng nhóm giải pháp khách hàng, thì giới thiệu cuốn Unbroken: A WWII Story of Survival, Resilience, and Redemption của Laura Hillenbrand. Đây là câu chuyện về Louis Zamperini, một cựu vận động viên Olympic kiêm phi công quân sự, người đã sống sót 47 ngày trên biển sau khi máy bay của ông rơi xuống Thái Bình Dương. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tinh thần và khả năng vượt qua những hoàn cảnh tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được.
|
Nicole Pullen Ross, trưởng khu vực Đông Bắc mảng quản lý tài sản cá nhân kiêm trưởng bộ phận giải pháp thể thao và giải trí PWM, nhắc tới cuốn Matriarch của Tina Knowles. Các nữ doanh nhân sẽ sớm nhận ra sự tương đồng giữa cách tiếp cận của Knowles trong việc nuôi dạy một gia đình toàn những người thành đạt và những yêu cầu của việc lãnh đạo đội nhóm, bồi dưỡng tài năng và điều hướng trong những lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị.
|
Ling Pong, trưởng khu vực Bắc Á về quản lý tài sản cá nhân, giới thiệu podcast In Good Company của Nicolai Tangen. Nicolai Tangen là một nhà đầu tư và lãnh đạo đẳng cấp thế giới và ông đã trò chuyện với nhiều CEO xuất sắc để cho thấy vốn, khả năng lãnh đạo và chiến lược đóng vai trò ra sao ở một công ty lớn.
|
Brittany Boals Moeller, trưởng khu vực quản lý tài sản cá nhân tại San Francisco, chia sẻ 3 podcasts 20VC, The a16z Show và No Priors. Mỗi podcast đều mang đến một góc nhìn độc đáo và sâu sắc về những tiến bộ công nghệ và xu hướng thị trường, sau đó cho thấy tác động trực tiếp của chúng đến chiến lược và tài sản của khách hàng.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.