Lãnh đạo ngân hàng đầu tư đọc gì?

Mahesh Saireddy, đồng trưởng nhóm giải pháp vốn toàn cầu, nhắc tới cuốn Elon Musk của Walter Isaacson. Trong cuốn sách này, Musk được khắc họa là một nhà lãnh đạo luôn đi trước nhân viên, luôn cam kết và có trách nhiệm tương tự những điều ông mong đợi từ người khác. Musk cũng có cách tiếp cận khác khi trực tiếp tham gia các cuộc họp với nhiều cấp dưới. Điều này giúp độc giả đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau về cách quản lý, trong đó có việc kết nối với nhiều nhóm làm việc và loại bỏ các nguy cơ bất đồng.