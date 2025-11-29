Thủ đoạn lừa đảo đen tối của nhà đầu tư khét tiếng Phố Wall

Clarence Dillon được báo chí khắc họa như một nhà đầu tư mẫu mực của Phố Wall. Tuy nhiên, ít người biết về các hoạt động lừa đảo đen tối phía sau, theo Wall Street Journal.

Phố Wall: Ảnh: Shutterstock.

Dù giờ đây bị lãng quên, vào những năm 1950, Dillon và công ty Read & Co là một biểu tượng của Phố Wall. Các nhân viên của công ty đều tốt nghiệp nhóm trường tinh hoa như Harvard và Princeton. Họ đi làm bằng xe Rolls-Royce và tuân theo chủ nghĩa “đặc quyền của giới quý tộc đi kèm trách nhiệm với xã hội”.

Hào nhoáng trên truyền thông

Khi Clarence Dillon qua đời năm 1979 ở tuổi 96, tờ New York Times đã gọi ông là "một nhà tài chính hàng đầu... trong gần nửa thế kỷ", nổi tiếng với "thành tựu lớn" trong việc cứu Goodyear Tire & Rubber, một trong những tập đoàn lốp xe lớn nhất thế giới, khỏi phá sản. Tờ báo cũng ghi nhận sự giúp đỡ của Dillon cho các bệnh viện, hoạt động giáo dục, âm nhạc và cứu trợ chiến tranh.

Tuy nhiên, William R. Loomis Jr., cựu CEO của ngân hàng đầu tư độc lập lớn nhất thế giới Lazard, đã vạch trần Dillon là một nhà tài chính tham lam, đặt lợi ích cá nhân lên trên quyền lợi khách hàng và công chúng.

Cuốn sách ra mắt ngày 4/11. Ảnh: Amazon.

Cuốn sách mới The Baron of Wall Street đã làm rõ những chia sẻ của William, người thậm chí đã khẳng định rằng Dillon là một kẻ "xảo quyệt", làm giàu cho bản thân thông qua "nhiều thủ đoạn gian trá, lừa đảo và tham nhũng".

Cuốn sách cho rằng Dillon là một kẻ giả tạo, luôn làm việc thêm giờ để tô vẽ hình ảnh của mình. Giới truyền thông đương thời đã đăng tải nhiều bức chân dung tâng bốc, dường như do các nhà báo viết bằng tiền của Dillon.

Năm 1925, tạp chí Forbes đã mô tả ông ta có một tâm hồn cao thượng, không quan tâm đến việc tích lũy tài sản vì "khát vọng của ông ta hướng đến những điều giản dị hơn trong cuộc sống, hướng đến nghệ thuật hơn là thị trường".

Tham vọng đầu tư từ rất sớm

Dillon sinh năm 1882 tại San Antonio, là con trai của Sam Lapowski, một người bán hàng gốc Ba Lan. Lapowski đã di cư đến Mỹ vào năm 1869, dần tạo dựng một doanh nghiệp thành công, kiếm đủ tiền cho con trai theo học tại Học viện Worcester ở Massachusetts, một trường dự bị cho Harvard.

Thể hiện tham vọng từ sớm, Clarence Lapowski đã đổi tên thành Dillon vài ngày trước khi vào đại học. Một người bạn ở Harvard đã tìm việc cho ông tại công ty đầu tư William A. Read & Co. Nhanh chóng thể hiện kỹ năng giao dịch và khả năng đàm phán không khoan nhượng, ông đã vươn lên vị trí cấp cao.

Trên hành trình thăng tiến, Dillon đã bịa ra phả hệ cho cho cha mẹ mình (ví dụ tuyên bố rằng mẹ ông, người Latvia gốc Do Thái, là hậu duệ của người Luther Thụy Điển). Dillon cũng hoàn thành quá trình thay đổi gia cảnh bằng cách kết hôn với con cháu của một gia đình danh giá ở Milwaukee.

Ngay cả với những người thân thiết, Dillon vẫn là một bí ẩn. Dù cuộc hôn nhân của ông nhìn từ bên ngoài rất hạnh phúc nhưng Dillon không thường bày tỏ tình cảm. Một người bạn khẳng định Dillon không nói với ông ta quá 10 từ trong 4 năm.

Như thể không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân, Dillon cũng giữ bàn làm việc trống không, ngoại trừ một cây bút chì, một cuốn sổ tay và một chiếc điện thoại. Khi một cộng sự trẻ nói rằng anh ta xứng đáng được chia phần lợi nhuận lớn hơn, Dillon đáp lại "anh bị sa thải". Trong khi đàm phán một thỏa thuận trái phiếu ở Ba Lan vào những năm 1920, ông cũng từ chối tiếp đón các họ hàng người Ba Lan của mình.

Dù cuộc sống cá nhân có phần lập dị, phải thừa nhận Dillon có con mắt tinh tường về tài chính. Năm 1921, ông đã thực hiện một cuộc tái cấu trúc mang tính đột phá cho Goodyear, đồng thời đưa ông lên nắm quyền kiểm soát. Loomis nói rằng cuộc giải cứu "chủ yếu phục vụ lợi ích của Dillon hơn là lợi ích của Goodyear".

Dillon cũng dính líu tới nhiều vụ kiện tụng, phải bồi thường thiệt hại và phần nào giảm uy tín. Nhưng Dillon đã quay lại “ngôi vương” với công thức cũ: Đầu tư mạnh cho các trái phiếu đáng ngờ và kiếm bộn, trong khi khiến nhiều nhà đầu tư Mỹ trở thành trò hề.

Ngày nay, ít ai nhớ đến Dillon và họ cũng không để ý rằng Dillon đã vượt qua rất nhiều biến động trong thị trường tài chính Mỹ. Khi Chính sách kinh tế mới được Washington đưa ra để thắt chặt Phố Wall, Dillon đã nhanh chân thanh lọc bộ máy của mình.

Con trai ông, C. Douglas Dillon, cũng tiếp tục giúp gia đình thăng tiến bằng cách giữ chức Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống John F. Kennedy. Dillon qua đời với giá trị tài sản trị giá 1,5 tỷ USD .

Người đọc, có lẽ giống như những cộng sự của Dillon, vẫn còn nhiều thắc mắc về con người thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng. Ông ta gây dựng danh tiếng như một "Phù thủy Phố Wall" nhưng luôn tỏ ra bất cần và thờ ơ.

Có lẽ ông ta vẫn còn e dè về xuất thân thực sự và đã phải làm rất nhiều điều để giấu nó. Dù vậy, những chi tiết sống động từ The Baron of Wall Street, với nguồn thông tin từ bản thảo hồi ký chưa được xuất bản của chính Dillon, đã đưa một nhân vật tài chính lớn của Mỹ ra khỏi bóng tối.