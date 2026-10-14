Ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ bị phạt 1,2 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ vừa tuyên bố án phạt 1,2 tỷ USD với Bank of America đi kèm các cáo buộc vi phạm pháp luật chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Trụ sở Bank of America tại Toronto, Ontario, Canada. Ảnh: Reuters/Arlyn McAdorey.

Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra án phạt với khoản tiền lớn thứ 3 trong lịch sử cơ quan này cho ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ - Bank of America, theo Reuters.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Bank of America đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD giao dịch mờ ám cho chính quyền. Đáng chú ý, trong số này có tới 1 tỷ USD gây ra rủi ro trực tiếp đến an ninh quốc gia và các dòng tiền được ưu tiên kiểm soát khác.

Án phạt này tiếp nối chuỗi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào hệ thống ngân hàng thương mại của Bộ Tài chính Mỹ trong những năm gần đây.

Trước đó, cơ quan này từng ghi dấu ấn với các thỏa thuận dàn xếp khổng lồ: khoảng 4 tỷ USD vào năm 2023 với Binance, sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới; và khoảng 3 tỷ USD vào năm 2024 với TD Bank (có trụ sở tại Canada)

“Khi một ngân hàng có quy mô lớn như vậy không tuân thủ các nghĩa vụ về chống rửa tiền và các lệnh trừng phạt, sẽ gây hậu quả nằm ngoài phạm vi hoạt động của chính ngân hàng đó, khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ phải đối mặt với những rủi ro về các dòng tiền bất hợp pháp”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Ông cho biết động thái mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ đã phát đi một thông điệp: Ngay cả những tổ chức tài chính lớn nhất cũng không được phép đứng trên pháp luật.

Song song với án phạt chính, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết Bank of America đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 11,6 triệu USD với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài. Khoản tiền này nhằm giải quyết hàng loạt hành vi vi phạm với các lệnh trừng phạt, cũng như các quy định nghiêm ngặt về chống khủng bố và buôn bán ma túy trên toàn cầu.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức phạt 1,2 tỷ USD đối với Bank of America xuất phát từ việc ngân hàng này đã "bỏ ngỏ" các biện pháp kiểm soát, không ngăn chặn và báo cáo những rủi ro an ninh quốc gia trọng yếu, như các mạng lưới rửa tiền và các dòng tiền phi pháp ngang dọc biên giới Tây Nam nước Mỹ.

Khoản phạt này bao gồm 750 triệu USD sẽ được nộp trực tiếp cho Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), là mức phạt lớn nhất mà cơ quan quản lý ngân hàng liên bang này từng áp đặt.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bank of America đã "thừa nhận cố ý vi phạm" Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970, quy định buộc các nhà băng phải hỗ trợ chính phủ phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Về phía mình, Bank of America thừa nhận án phạt này sẽ giáng một đòn mạnh vào lợi nhuận của ngân hàng trong quý III.