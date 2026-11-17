Tiếp nối chuỗi ngày chao đảo của hạ tầng số, ngày 16/11, hàng nghìn khách hàng đã mất truy cập tài khoản trực tuyến, không thể chuyển tiền tại các ngân hàng lớn của Mỹ.

JPMorgan Chase là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tổng tài sản và lớn thứ 5 thế giới. Ảnh: Reuters.

Bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật tại ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - JPMorgan Chase, sự cố đã nhanh chóng tạo ra "hiệu ứng domino", gây tê liệt dịch vụ chuyển tiền nhanh Zelle và làm rung chuyển hệ thống tài chính tại Mỹ, theo Reuters.

Hệ thống chuyển tiền nhanh tê liệt

Giữa lúc hoang mang vì không thể theo dõi tài sản, hàng nghìn khách hàng của JPMorgan Chase đã nhận được thông báo: “Một số dịch vụ hiện không khả dụng. Chúng tôi đang khắc phục sự cố. Vui lòng thử lại sau”.

Sự cố đã khiến các giao dịch bị đóng băng. Hàng nghìn khách hàng không thể truy cập tài khoản ngân hàng trực tuyến cũng như dịch vụ chuyển tiền Zelle..

JPMorgan Chase là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tính theo tổng tài sản. Nhà băng này đã chính thức xác nhận một lỗi phần mềm đã ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng nội bộ, gây gián đoạn và chậm trễ các giao dịch chuyển tiền.

Đáng chú ý, gián đoạn giao dịch tại JPMorgan Chase không phải sự cố đơn lẻ, mà đã nối dài chuỗi ngày đầy sóng gió của hạ tầng công nghệ Mỹ.

Trước đó, vào thứ Năm (13/11 giờ Mỹ) tuần trước, một sự cố lớn của Microsoft đã làm tê liệt hàng loạt dịch vụ trọng yếu như Outlook, Teams và trợ lý AI Copilot.

Chỉ một ngày sau (14/11), hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ đã gặp sự cố khiến toàn bộ chuyến bay phải tạm dừng trong vài giờ, làm gián đoạn hệ thống giao thông hàng không trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần.

Sự cố đang diễn ra thực chất chỉ giới hạn ở nhóm khách hàng của JPMorgan Chase và những người dùng từ các nhà băng khác khi phát sinh giao dịch với ngân hàng này. Trong khi đó, hệ thống của các "ông lớn" ngân hàng Mỹ khác như Bank of America hay Citigroup vẫn vận hành trơn tru, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào

Đại diện của U.S. Bank cũng lên tiếng xác nhận hệ thống của đơn vị không bị ảnh hưởng trước sự cố lần này.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý khách hàng cố gắng gửi hoặc nhận thanh toán Zelle với một tổ chức tài chính khác (JPMorgan Chase - PV) có thể gặp phải sự chậm trễ trong giao dịch.

Không phải sự cố toàn ngành ngân hàng Mỹ

Hiện dịch vụ chuyển tiền Zelle đang là tâm điểm của sự chú ý. Là hệ thống thanh toán ngang hàng (P2P) của các ngân hàng lớn tại Mỹ, Zelle cho phép khách hàng chuyển tiền nhanh 24/7.

Zelle thuộc quyền quản lý của Early Warning Services (có trụ sở tại Arizona), một công ty do chính các "ông lớn" ngành tài chính Mỹ cùng nắm giữ, bao gồm Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank và Wells Fargo.

Người phát ngôn của công ty cho biết: “Có thể một vấn đề tại các tổ chức tài chính đang gây chậm trễ việc thanh toán Zelle cho một số khách hàng”.

Giữa lúc dư luận đang lo ngại về một vụ tấn công mạng quy mô lớn. Ông Joe Evangelisti, người phát ngôn của JPMorgan Chase, cũng lên tiếng trấn an: “JPMorgan Chase đã gặp phải sự cố tạm thời liên quan đến lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng, sự cố này không liên quan đến vấn đề an ninh mạng".

Trong tuyên bố, ông Evangelisti cũng khẳng định sự cố là vấn đề nội bộ của riêng ngân hàng chứ không lan rộng ra toàn ngành.

“Đây không phải vấn đề mang tính hệ thống, các ngân hàng khác có thể chỉ bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong giao dịch do là bên tham gia giao dịch với chúng tôi”, ông giải thích.

Phát ngôn này đã nhanh chóng khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng, dập tắt những đồn đoán về một cuộc khủng hoảng dây chuyền trên toàn hệ thống tài chính Mỹ.

Dù hệ thống trực tuyến gặp trục trặc, JPMorgan Chase khẳng định toàn bộ tài sản và tài khoản của khách hàng vẫn được đảm bảo an toàn, không có bất kỳ rủi ro nào về dòng tiền.

Bên cạnh đó, ngân hàng cho biết đã huy động tối đa đội ngũ kỹ thuật để khẩn trương khôi phục toàn bộ dịch vụ ngay trong ngày thứ Hai (giờ Mỹ).