Ngân hàng đầu tư lớn thứ hai thế giới đang tìm nhân sự khắp châu Á

Khi giới thượng lưu châu Á tìm kiếm các tài sản tại Mỹ nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, Goldman Sachs đang mở rộng đội ngũ nhân sự để đón đầu làn sóng này.

Theo SCMP, ngân hàng lớn đầu lớn thứ 2 toàn cầu - Goldman Sachs đang ráo riết mở rộng đội ngũ nhân sự tại châu Á để đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng vốn của giới thượng lưu khu vực.

Lý giải về chiến lược này, bà Nishi Somaiya, đồng Giám đốc toàn cầu về quản lý tài sản của Goldman Sachs, cho biết nhiều khách hàng đang có nhu cầu đa dạng hóa tài sản, trong đó đối với giới đầu tư châu Á, hình thức phổ biến nhất chính là rót vốn vào thị trường Mỹ.

Xu hướng mới mở ra cơ hội mới

Trên thực tế, nhiều gia đình siêu giàu sở hữu các doanh nghiệp lớn ở thị trường châu Á đang tận dụng dòng tiền thu được từ việc bán cổ phần để tái đầu tư vào cổ phiếu Mỹ cũng như tìm kiếm các cơ hội trên thị trường tư nhân.

Xu hướng này ngày càng lan rộng bởi làn sóng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ. Thế hệ thừa kế trẻ tuổi phần lớn được đào tạo bài bản ở nước ngoài, thường am hiểu sâu sắc về thị trường Mỹ, đang dần nắm giữ quyền chủ động trong việc quản lý khối tài sản của gia đình.

Cùng với đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là động lực quan trọng tiếp tục định hình và làm thay đổi tài sản của giới siêu giàu toàn cầu.

“Việc tạo ra của cải thông qua trí tuệ nhân tạo thật đáng kinh ngạc”, bà Somaiya nhấn mạnh. Bà cho biết thêm đà tăng trưởng phi mã này đã giúp nhiều người trẻ làm việc trong lĩnh vực công nghệ sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD khi mới ngoài đôi mươi, độ tuổi mà họ thường vẫn chưa có đủ kinh nghiệm và kiến thức tài chính để tự quản lý nguồn tiền khổng lồ đó.

Đón đầu làn sóng này, Goldman Sachs đang ráo riết chiêu mộ đội ngũ quản lý tài sản trên khắp châu Á.

Cụ thể, ngân hàng Phố Wall này đang tập trung mở rộng đội ngũ tư vấn tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Australia, đồng thời bổ sung các chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch và cho vay.

“Chúng tôi đang chủ động mở rộng mạng lưới cố vấn tại đây”, bà Somaiya chia sẻ trong chuyến thăm Hong Kong đầu tiên kể từ khi nhậm chức, đồng thời tái khẳng định cam kết chiêu mộ nhân sự cấp cao trong khu vực.

Theo bà Somaiya, mảng quản lý tài sản của Goldman Sachs tại châu Á đã duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong vài năm qua. Ngân hàng đặt mục tiêu giữ vững đà bứt phá này thông qua việc thu hút khách hàng mới và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu.

Dù vậy, phía ngân hàng hiện vẫn từ chối tiết lộ mục tiêu tuyển dụng cụ thể cho chiến dịch mở rộng lần này tại khu vực.

Tiềm năng tăng trưởng tại thị trường châu Á

Châu Á đang dần trở thành thị trường đầy tiềm năng với ngành quản lý tài sản toàn cầu. Theo Boston Consulting Group, năm ngoái, Hong Kong đã chính thức vượt qua Thụy Sĩ để trở thành trung tâm giao dịch tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới, với tổng tài sản đạt mốc 2.950 tỷ USD .

Trong bối cảnh đó, dòng vốn đầu tư cũng có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Ngày càng nhiều gia đình giàu có tại châu Á chủ động tìm kiếm các kênh nhằm đa dạng hóa danh mục, vươn ra khỏi thị trường nội địa. Goldman Sachs chỉ ra rằng các tài sản tại Mỹ đang trở nên hấp dẫn sau nhiều năm sinh lời mạnh mẽ, nhờ đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Lĩnh vực công nghệ đã tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu thời gian qua. Cụ thể, chỉ số S&P 500 đã ghi nhận mức tăng trưởng 13% trong năm nay, nhờ vào sức bật từ nhóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn.

Tại châu Á, công nghệ cũng đang tạo ra những bước phát triển lớn. Theo một báo cáo của công ty dữ liệu Altrata, Bắc Kinh và Thâm Quyến hiện nằm trong số 15 thành phố hàng đầu thế giới về số lượng tỷ phú, khi làn sóng tích lũy tài sản nhờ AI đang góp phần định hình lại bức tranh về giới siêu giàu tại khu vực này.

Theo bà Somaiya, những tỷ phú mới nổi này đang ngày càng cần đến sự tư vấn chuyên sâu về tài chính, từ việc kiếm lợi nhuận từ cổ phần công ty, quản lý lượng cổ phiếu tập trung, đa dạng hóa danh mục đầu tư cho đến lập kế hoạch thuế.

Bên cạnh đó, việc cơ quan thuế Trung Quốc siết chặt kiểm soát tài sản ở nước ngoài đã thúc đẩy hàng loạt cuộc thảo luận giữa các khách hàng giàu có về các thỏa thuận và cấu trúc tài chính của họ.

"Điều này thực sự đã khiến khách hàng suy nghĩ lại về các khía cạnh trong kế hoạch quản trị tài sản của họ", bà chia sẻ.