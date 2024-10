Ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận quý III

Trong quý gần nhất, LPBank lãi trước thuế 2.900 tỷ đồng. Kết quả này giúp nhà băng lãi trước thuế 8.818 tỷ đồng sau 9 tháng và hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

LPBank lãi hơn 8.800 tỷ đồng sau 9 tháng từ đầu năm 2024. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng , tăng 135% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chính của LPBank trong quý vừa qua vẫn đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi, với thu nhập lãi thuần tăng 43%, mang về gần 3.800 tỷ đồng ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 6 lần, mang về hơn 1.000 tỷ đồng . Bất chấp nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư suy giảm, tổng thu nhập hoạt động quý III của nhà băng này vẫn tăng gần 63%, đạt gần 5.100 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, tổng chi phí hoạt động quý gần nhất của LPBank chỉ tăng 15% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 19%, qua đó giúp ngân hàng thu về khoản lợi nhuận cao đột biến.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp quý III của ngân hàng theo đó cũng đạt 2.331 tỷ đồng , tăng 135%.

Theo lý giải của LPBank, hoạt động cho vay ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý III chủ yếu do ngân hàng tập trung khai thác tốt lợi thế mạng lưới, đa dạng hóa khách hàng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Trong khi, nguồn thu từ mảng dịch vụ tăng là nhờ thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ như ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu, chuyển tiền...

Với khoản lãi kỷ lục quý gần nhất, lũy kế 9 tháng, LPBank đã thu về 8.818 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức lãi 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. LPBank theo đó đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay.

LPBANK LÀ NGÂN HÀNG ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ BCTC QUÝ III/2024 Kết quả lợi nhuận trước thuế những quý gần đây của LPBank. Nguồn: LPB. Nhãn I/2021 II III IV I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III

Tỷ đồng 1112 925 766 836 1795 1793 1234 867 1566 880 1233 3353 2896 3032 2900

Đại diện LPBank cho biết thêm lợi nhuận quý III và 9 tháng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ được hỗ trợ từ việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ đầu năm, kiểm soát tốt chi phí với tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập thuần) ở mức 29%, giảm 7,7% so với cuối năm trước và giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của LPBank đạt trên 455.800 tỷ đồng , tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, 2 chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất gồm cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đạt lần lượt 319.800 tỷ đồng (+16%) và 271.300 tỷ đồng (+14%).

Theo kế hoạch, ngày 15/11 tới, LPBank sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhằm xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT để đáp ứng sớm Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng dự kiến trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức với tỷ lệ 16,8%. Đồng thời, ban lãnh đạo LPBank cũng đề xuất phương án đầu tư nắm giữ tối đa 5% vốn tại Công ty CP FPT.