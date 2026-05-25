Ngân hàng cảnh báo nạn lừa đảo mới

Các ngân hàng liên tiếp phát đi cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi như mạo danh tuyển dụng xuất khẩu lao động, cuộc gọi giả danh ngân hàng

LPBank vừa phát đi thông báo khẩn tới khách hàng về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng thông qua hình thức môi giới xuất khẩu lao động. Theo cảnh báo, các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng đi làm việc tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) với mức lương cao, thủ tục đơn giản, không yêu cầu nhiều điều kiện nhằm thu hút người có nhu cầu tìm việc.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động để hướng dẫn làm hồ sơ. Người dân được yêu cầu cung cấp nhiều thông tin cá nhân như căn cước công dân, ảnh chân dung, số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển các khoản phí như tiền hồ sơ, phí đặt cọc, phí xử lý thủ tục.

Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân còn bị dụ cài đặt ứng dụng lạ hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc với lý do “xác thực hồ sơ”, “hoàn thiện thủ tục” hoặc “đồng bộ thông tin”. Thực chất, đây là các ứng dụng chứa mã độc giúp đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin đăng nhập ngân hàng.

Nhiều hình thức lừa đảo kiểu mới để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân.

Sau khi kiểm soát được thiết bị, kẻ gian có thể âm thầm theo dõi thao tác của người dùng, lấy mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin sinh trắc học để thực hiện chuyển tiền khỏi tài khoản. Không ít trường hợp đã bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn.

Không chỉ dừng ở hình thức lừa đảo xuất khẩu, các ngân hàng cũng ghi nhận sự gia tăng của nhiều chiêu trò công nghệ cao khác. VPBank cho biết trên không gian mạng đang xuất hiện các ứng dụng có khả năng giả mạo số điện thoại và giọng nói, còn gọi là Voice Phishing.

Với công nghệ này, đối tượng có thể tạo ra các cuộc gọi hiển thị giống hệt số của ngân hàng, cơ quan công an hoặc thậm chí giả giọng người thân để thao túng tâm lý nạn nhân. Những cuộc gọi thường được dàn dựng theo kịch bản khẩn cấp như tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập, liên quan đến vụ án, cần xác minh thông tin hoặc yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”.

Trong quá trình trao đổi, kẻ gian sẽ tìm cách khai thác thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu đăng nhập, dữ liệu sinh trắc học hoặc dụ người dùng tải ứng dụng chứa mã độc. Một số trường hợp còn bị dẫn dụ cấp quyền truy cập từ xa vào điện thoại, tạo điều kiện cho đối tượng kiểm soát toàn bộ thiết bị và thực hiện giao dịch trái phép.

Song song với các cảnh báo, ngành ngân hàng cũng đang tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phòng chống gian lận. Một trong những giải pháp đáng chú ý là Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thí điểm từ tháng 1/2024 và chính thức vận hành từ tháng 5/2024.

Hệ thống này cho phép các tổ chức tín dụng chia sẻ thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện dấu hiệu gian lận. Từ nguồn dữ liệu tập trung, các ngân hàng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định ngăn chặn giao dịch hoặc yêu cầu xác thực bổ sung trước khi khách hàng thực hiện chuyển tiền trực tuyến.