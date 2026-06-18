Nga tố Ukraine tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moskva

Ngày 18/6, giới chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.

Nhà máy lọc dầu tại Moskva bốc cháy sau cuộc tấn công trong đêm 18/6. Ảnh chụp màn hình từ video/Telegram.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 190 UAV hướng về thủ đô kể từ đầu ngày 18/6. Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các báo cáo chính thức, đây là cuộc tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moskva trong vòng hai năm qua.

Ông Sobyanin xác nhận một số UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Moskva tại khu vực Kapotnya, phía Đông Nam thủ đô. Các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả vụ việc. Do ảnh hưởng của cuộc tấn công, một số tuyến xe buýt trong khu vực đã phải điều chỉnh lộ trình.

Thống đốc Andrey Vorobyov cho biết mảnh vỡ UAV đã rơi xuống nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực. Tại thành phố Lyubertsy, mái của một trung tâm mua sắm bị hư hại và xảy ra cháy cục bộ. Một trung tâm thể dục thể thao cùng một cơ sở trong khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng, song chưa ghi nhận thương vong.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy trên một chiếc xe hơi sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine tại vùng Moskva. Ảnh: Telegram/Andrey Vorobyev.

Ở thành phố Zhukovsky, một UAV đã lao vào một tòa nhà chung cư, làm hư hại một số ban công. Giới chức địa phương đã sơ tán cư dân để bảo đảm an toàn. Theo thông tin ban đầu, không có người bị thương.

Trong khi đó, tại khu vực Elektrostal, mảnh vỡ UAV làm hư hại mái một ngôi nhà dân và khiến một phụ nữ bị thương nhẹ ở vai. Một ô tô cũng bốc cháy sau khi trúng mảnh vỡ nhưng đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Cuộc tập kích đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng thủ đô. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết bốn sân bay lớn gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky đã tạm thời hạn chế tiếp nhận và điều phối chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn. Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh lịch trình khai thác.

Tại sân bay Sheremetyevo, hành khách được sơ tán tới các khu vực an toàn trong thời gian áp dụng biện pháp hạn chế. Sau đó, sân bay thông báo các hạn chế đối với không phận đã được dỡ bỏ và hoạt động đang dần trở lại bình thường.

Theo TASS, quy mô của cuộc tấn công lần này vượt xa các đợt tập kích trước đó. Kỷ lục gần nhất được ghi nhận vào ngày 17/5, khi lực lượng phòng không Nga bắn hạ 81 UAV trong nửa đầu ngày. Chỉ một ngày trước cuộc tấn công mới nhất, giới chức Moskva cũng thông báo đã đánh chặn 60 UAV đang hướng về thủ đô.

Trong một tuyên bố do tờ The Kyiv Independent dẫn lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả chiến dịch là “sự đáp trả” đối với các cuộc tấn công của Nga.

Nhà máy lọc dầu Moskva được xem là một trong những cơ sở lọc hóa dầu quan trọng nhất của Nga, cung cấp phần lớn nhiên liệu cho khu vực thủ đô cũng như nhiên liệu hàng không cho các sân bay lớn của thủ đô.