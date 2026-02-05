Nga sẵn sàng tiếp nhận urani làm giàu của Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng việc Iran sở hữu số vật liệu này không vi phạm bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4/2, bà Zakharova nhấn mạnh rằng các kho dự trữ urani thuộc quyền sở hữu của Iran và “sự hiện diện của chúng hoàn toàn không mâu thuẫn với các nghĩa vụ của Iran theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Iran có toàn quyền quyết định đối với số vật liệu hạt nhân này, bao gồm cả việc có đưa chúng ra khỏi lãnh thổ Iran hay không, cũng như lựa chọn điểm đến xuất khẩu.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kiềm chế căng thẳng giữa Tehran và Washington. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai bổ sung các hệ thống phòng không tới nhiều căn cứ tại Trung Đông, bao gồm các tổ hợp Patriot và THAAD, đồng thời điều động một “hạm đội” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới vùng biển Arab.

Cùng lúc đó, Washington phát đi tín hiệu cho thấy nguy cơ hành động quân sự trước mắt đã giảm, song Mỹ vẫn duy trì năng lực đáp trả nếu cần thiết. Những yêu cầu cốt lõi của Mỹ bao gồm việc hạn chế hoạt động làm giàu urani của Iran và áp đặt các ràng buộc đối với chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

Tờ Al-Jarida của Kuwait đầu tuần này cho biết khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công ngay lập tức nhằm vào Iran đã giảm đáng kể, mở ra dư địa mới cho ngoại giao sau các nỗ lực hòa giải tích cực - chủ yếu đến từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Mùa hè năm ngoái, Nga lần đầu đề xuất phương án đưa urani làm giàu ra khỏi Iran để xử lý và tái chế, sau đó hoàn trả cho các cơ sở hạt nhân của nước này. Đề xuất đã được Nga thông báo tới Iran, Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), song cho đến nay Tehran vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đến tháng 1/2026, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tái khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.