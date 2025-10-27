Nga phô diễn tên lửa hạt nhân Burevestnik, thách thức 'Vòm Vàng'

Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik - có tầm bắn không giới hạn - là một loại vũ khí “thay đổi cục diện”, có thể làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome) mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi.

Cuộc thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik mới của Liên bang Nga chắc chắn sẽ tác động đến kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đó là nhận định của cựu sĩ quan Lục quân Mỹ Stanislav Krapivnik trong cuộc phỏng vấn được kênh RT của Liên bang Nga đăng tải tối 26/10, theo giờ địa phương.

Theo ông Krapivnik, tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik - có tầm bắn không giới hạn - là một loại vũ khí “thay đổi cục diện”, có thể làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome) mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi.

Phát biểu nêu trên của ông Krapivnik được đưa ra ngay sau khi Moskva công bố vụ thử thành công tên lửa này vào ngày 26/10.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tên lửa Burevestnik đã bay hơn 14.000 km trong một chuyến bay thử nghiệm kéo dài nhiều giờ trong tuần qua.

“Burevestnik là một bước ngoặt… Tên lửa có thể bay vòng qua các vùng phòng không, tránh khỏi vùng radar… Nó đã ở trên không trong 16 giờ, và có thể bay lâu hơn nữa. Điều này có nghĩa đây là một vũ khí ra đàn trả đũa thứ hai (second-strike weapon) - tức là nếu Liên bang Nga bị tấn công, nó sẽ có khả năng đáp trả”, ông Krapivnik giải thích.

Ông Krapivnik cho rằng sự phát triển của loại vũ khí này chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, vốn được cho là “đang được hoàn thiện”, nhưng khó có thể vận hành trước năm 2030.

“Hiện tại, các hệ thống radar và phòng không được thiết lập chủ yếu để đánh chặn tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo truyền thống từ những quốc gia có thể tấn công Mỹ như Triều Tiên, Trung Quốc hoặc Liên bang Nga. Vì thế, họ không cần bao phủ toàn bộ nước Mỹ.

Nhưng với loại tên lửa này, họ sẽ buộc phải bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, khiến mọi thứ trở nên phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều”, ông Krapivnik nói.

Theo cựu sĩ quan Mỹ này, vụ thử thành công của tên lửa hạt nhân Burevestnik nhiều khả năng sẽ bị phương Tây nhìn nhận bằng “sự hoài nghi sâu sắc”, giống như khi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin lần đầu công bố về chương trình phát triển loại tên lửa này vào năm 2018.

“Xã hội càng rời xa khả năng nhận biết sự thật, thì nó càng tiến gần hơn đến sự sụp đổ. Và phương Tây đang ở bên bờ vực ấy - họ không thể nhận ra sự thật, dù nó ở ngay trước mắt”, ông Krapivnik nhận định.

Cựu sĩ quan Mỹ này nói thêm rằng, sự “phủ nhận thực tế liên tục” mà phương Tây đang thể hiện hiện nay “giống hệt như cách họ từng phản ứng với các loại tên lửa siêu vượt âm (hypersonic missiles)” mà Liên bang Nga đã phát triển và triển khai thành công trước đó.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Putin từng ca ngợi tên lửa 9M730 Burevestnik là "bất khả chiến bại" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, có tầm bắn gần như vô hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Trong phát biểu ngày 26/10, Tổng thống Putin nói với Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga rằng các cuộc thử nghiệm quan trọng của tên lửa Burevestnik đã hoàn tất và nên bắt đầu công tác chuẩn bị cho giai đoạn cuối trước khi triển khai tên lửa.

Tổng thống Putin lần đầu công bố dự án Burevestnik vào tháng 3/2018. Tháng 10/2023, ông Putin nói rằng Liên bang Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa này vào thời điểm đó.

Khả năng chạy bằng năng lượng hạt nhân giúp tên lửa Burevestnik có tầm bắn dài hơn nhiều so với các động cơ phản lực thông thường vốn bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu.

Burevestnik có tầm bắn lý thuyết lên đến 20.000 km, có thể xuất phát từ bất kỳ nơi nào ở Nga và tấn công mục tiêu ở Mỹ. Độ cao lý thuyết của tên lửa chỉ 50 -100 mét, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường, khiến radar phòng không khó phát hiện.

Theo RT, Burevestnik - tiếng Nga nghĩa là “chim báo bão” - là loại tên lửa được thiết kế để xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)