Nga phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba

Theo một tài liệu công bố trên Cổng thông tin các văn bản pháp lý của Nga ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự giữa nước này và Cuba.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Cuba Miguel Diaz-Canel tại Moskva ngày 29/10/2019. Ảnh: Reuters

Tài liệu trên nêu rõ việc phê chuẩn thỏa thuận sẽ góp phần phát triển và tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực quân sự; tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết để xác định mục tiêu, phương hướng và hình thức hợp tác quân sự song phương, đồng thời bảo vệ lợi ích của công dân Nga trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận từ phạm vi thẩm quyền của Cuba.

Đầu tuần trước, Hội đồng Liên bang Nga cũng đã thông qua thỏa thuận này. Thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Cuba về hợp tác quân sự được ký kết tại La Habana vào ngày 13/3 và tại Moskva vào ngày 19/3 năm nay.

Tài liệu trên nêu rõ việc phê chuẩn thỏa thuận sẽ góp phần phát triển và tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực quân sự; tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết để xác định mục tiêu, phương hướng và hình thức hợp tác quân sự song phương, đồng thời bảo vệ lợi ích của công dân Nga trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận từ phạm vi thẩm quyền của Cuba.

Đầu tuần trước, Hội đồng Liên bang Nga cũng đã thông qua thỏa thuận này. Thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Cuba về hợp tác quân sự được ký kết tại La Habana vào ngày 13/3 và tại Moskva vào ngày 19/3 năm nay.