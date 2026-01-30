Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nga ngừng tấn công Ukraine 1 tuần vì thời tiết giá lạnh

  • Thứ sáu, 30/1/2026 07:02 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tổng thống Trump cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề nghị của ông về việc tạm thời không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine trong vòng một tuần.

Ukraine đối mặt đợt rét -30°C. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp nội các tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đích thân yêu cầu Tổng thống Nga Putin ngừng tấn công vào Kyiv và các thành phố, thị trấn trong một tuần vì Ukraine đang phải đối mặt với thời tiết giá lạnh kỷ lục. Ông Trump cho biết thêm, đề nghị của ông đã được Tổng thống Nga Putin chấp nhận.

Ông Trump cho biết: “Họ nói rằng chưa bao giờ trải qua cái lạnh như thế. Cá nhân tôi đã yêu cầu Tổng thống Putin không bắn vào Kyiv và các thị trấn khác trong một tuần. Và ông ấy đã đồng ý. Tôi phải nói với các bạn, điều đó thật tuyệt vời. Nhiều người nói, ‘đừng phí công gọi điện, ông sẽ không đạt được điều đó đâu’, nhưng ông ấy đã đồng ý làm điều đó và chúng tôi rất vui vì ông ấy đã làm vậy”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đồn đoán rằng Kyiv và Moscow đã đạt được một sự tạm dừng không chính thức đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, dù cả hai bên chưa công khai xác nhận. Bình luận về phát biểu của ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv “kỳ vọng thỏa thuận sẽ được thực hiện”, đồng thời nhấn mạnh các bước giảm căng thẳng có thể góp phần tạo tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, tình hình trên thực địa vẫn phức tạp. Đêm 28/1, lực lượng Nga bị cho là đã tiến hành một cuộc tấn công vào Kyiv, nằm trong chiến dịch nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt.

Lời kêu gọi tạm dừng được đưa ra trong bối cảnh trong suốt mùa Đông, Nga đã tiến hành tấn công nhắm vào hệ thống điện khiến Ukraine đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về bất kỳ lệnh ngừng bắn hay tạm dừng tấn công nào.

Ukraine hiện đang phải trải qua mùa Đông khắc nghiệt, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian dài bắt đầu từ cuối tuần này với nhiệt độ ban đêm dưới âm 20 độ C.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/nga-ngung-tan-cong-ukraine-1-tuan-vi-thoi-tiet-gia-lanh-post1265360.vov

VOV.VN

Ukraine Donald Trump Google Trung Quốc Mỹ Nga Pháp Nga giá lạnh ngừng tấn công Mỹ

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My doa ap thue voi cac nuoc cung cap dau cho Cuba hinh anh

Mỹ dọa áp thuế với các nước cung cấp dầu cho Cuba

1 giờ trước 10:32 30/1/2026

0

Nhà Trắng ngày 29/1 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ áp đặt các biện pháp thuế quan mới đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, động thái mới nhất nhằm gia tăng sức ép kinh tế và chính trị đối với Cuba.

Elon Musk dat cuoc vao AI ngoai vu tru hinh anh

Elon Musk đặt cược vào AI ngoài vũ trụ

2 giờ trước 10:21 30/1/2026

0

Ý tưởng đặt trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo đang thu hút các “ông lớn” công nghệ, trong đó Elon Musk nổi bật với tham vọng tận dụng năng lượng Mặt Trời và hạ tầng SpaceX.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý