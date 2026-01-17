Nga lên tiếng việc NATO tăng cường hiện diện ở Bắc Cực

Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolai Korchunov cho biết Moskva đang bày tỏ quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hoạt động tại khu vực Bắc Cực.

Tàu phá băng Admiral Makarov ở eo biển Bosphorus phía Đông đang khởi hành cho mùa vận chuyển hè trên Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) ở phía Đông Bắc Cực. Ảnh minh hoạ: Sputnik

“Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc tăng cường sự hiện diện của liên minh Bắc Đại Tây Dương tại một khu vực cụ thể không giúp cải thiện an ninh, mà trái lại còn làm gia tăng căng thẳng”, đài Sputnik dẫn nhận định của ông Korchunov cho hay.

Trong những năm gần đây, Nga nhiều lần cảnhbáo về hoạt động và việc tăng cường lực lượng ở mức chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây của nước này.

Điện Kremlin khẳng định Nga không gây ra mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào, song sẽ không làm ngơ trước những động thái bị coi là tiềm ẩn rủi ro đối với lợi ích của mình.

Tuyên bố mới nhất của Đại sứ Korchunov được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bắc Cực đang thu hút nhiều sự chú ý, khi Mỹ và các nước NATO gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực này. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nhiều lần để ngỏ khả năng Washington tìm cách kiểm soát Greenland và Đan Mạch bất ngờ mời Mỹ tham gia một cuộc tập trận quân sự ở Bắc Cực, nhấn mạnh mục tiêu răn đe Nga và bảo vệ sườn phía bắc của NATO.

Theo hãng tin AFP, ngày 16/1, Thiếu tướng Soren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch, xác nhận lực lượng này đã gửi lời mời Mỹ tham gia cuộc tập trận thường niên Arctic Endurance, dự kiến tổ chức trên đảo Greenland trong năm nay. Ông Andersen cho biết cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng tác chiến và duy trì hoạt động của các lực lượng quân sự trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt tại Bắc Cực.

“Hôm nay chúng tôi đã họp với nhiều đối tác NATO, trong đó có Mỹ, và đã chính thức mời họ tham gia cuộc tập trận”, ông Andersen nói, đồng thời cho biết hiện chưa rõ Washington có chấp thuận lời mời này hay không. Trước đó, Đan Mạch từng không mời Mỹ tham gia một cuộc tập trận tương tự diễn ra vào tháng 9 năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Zagreb (Croatia), ông Rutte nhấn mạnh NATO đã trao đổi về các phương thức hợp tác để duy trì an toàn ở Bắc Cực, đồng thời đang tìm cách hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất nhằm bảo vệ những lợi ích quan trọng của liên minh tại đây.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper ngày 14/1 kêu gọi NATO “tăng cường hiện diện quân sự và an ninh tại Bắc Cực”, cho rằng khu vực này đang dần trở thành “tiền tuyến của cạnh tranh địa chính trị” khi biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới và làm lộ diện những nguồn tài nguyên chiến lược.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh, trong chuyến thăm Phần Lan và Na Uy, bà Cooper nhấn mạnh an ninh Bắc Cực có ý nghĩa then chốt đối với việc bảo vệ Anh và NATO, đồng thời kêu gọi củng cố năng lực phòng thủ khu vực nhằm răn đe Nga và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Bà cho rằng Bắc Cực sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với NATO, trong bối cảnh các đồng minh đang phối hợp tăng cường năng lực phòng thủ để ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào lợi ích chung cũng như các hạ tầng dưới biển.

Bắc Cực hiện là khu vực tập trung nhiều tuyến hàng hải chiến lược và các cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có các tuyến cáp ngầm dưới biển mà giới chức Anh cảnh báo ngày càng dễ trở thành mục tiêu của các hoạt động thù địch.

Anh từ lâu giữ vai trò dẫn dắt Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF) - liên minh gồm 10 quốc gia Bắc Âu tập trung vào an ninh khu vực Cực Bắc. Gần đây, JEF đã tổ chức cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay mang tên “Tarassis”, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng hàng chục tàu chiến, phương tiện và máy bay hoạt động trên khắp khu vực Baltic và Bắc Đại Tây Dương.