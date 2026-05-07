Nga bị tập kích UAV diện rộng, trúng trung tâm hậu cần gần Moskva

Ngay trước thềm kỉ niệm Ngày Chiến thắng, trung tâm hậu cần quân sự gần thủ đô Moskva bị tấn công trong đợt tập kích quy mô lớn với 347 thiết bị bay không người lái (UAV).

Binh sĩ Nga tham gia chương trình tổng duyệt Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva, ngày 4/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Post ngày 7/5 cho biết vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Liên bang Nga siết chặt an ninh trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, khi giới chức lên kế hoạch cắt internet, đóng cửa sân bay và áp đặt nhiều hạn chế trên khắp thủ đô Moskva.

Các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm trên khắp Liên bang Nga, được cho là nhằm vào một cơ sở hậu cần quân sự trọng yếu gần Moskva chỉ vài ngày trước cuộc duyệt binh kỉ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) của Điện Kremlin.

Các kênh giám sát của Nga và các nguồn tin tình bão mã nguồn mở OSINT của Ukraine cho biết thiết bị bay không người lái đã nhắm vào tổ hợp sản xuất và hậu cần Nara tại Naro-Fominsk, phía Tây Nam Moskva.

Cơ sở rộng lớn thuộc Bộ Quốc phòng này, có diện tích lên tới 200 hecta, được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa quân sự cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Các vụ nổ và hoạt động phòng không đã được ghi nhận trong đêm tại nhiều khu vực của Liên bang Nga, bao gồm quanh Moskva, Bryansk, Tver, Rostov, Samara và Tula.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 11 thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô, sau đó các đội khẩn cấp đang làm việc tại những địa điểm mảnh vỡ rơi xuống.

Ông Sobyanin không đề cập đến vụ tấn công được cho là nhằm vào tổ hợp hậu cần quân sự Nara.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 347 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm trên 20 khu vực trên toàn quốc, tại Crimea, cùng khu vực Biển Đen, Biển Azov và Biển Caspi.

Tại khu vực Bryansk, thiết bị bay không người lái đã đánh trúng hai tòa chung cư, làm hư hại hơn 20 căn hộ. Thống đốc khu vực Alexander Bogomaz cho biết 13 người, trong đó có một trẻ em, đã bị thương.

Tại thành phố Rzhev thuộc khu vực Tver, theo chính quyền địa phương, thiết bị bay không người lái đã làm hư hại ba tòa nhà dân cư, buộc giới chức phải sơ tán 350 cư dân, bao gồm 60 trẻ em.

Quy mô của cuộc tấn công cũng làm gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng của Liên bang Nga. Cơ quan hàng không Rosaviatsia đã tạm thời hạn chế hoạt động tại hàng chục sân bay, bao gồm sân bay Vnukovo của Moskva cùng các trung tâm hàng không ở Sochi, Kazan, Samara, Krasnodar và Nizhny Novgorod.

Đề xuất ngừng bắn

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất ngừng bắn riêng rẽ trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 của Liên bang Nga tại Moskva.

Thông báo trên mạng xã hội ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết theo quyết định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nước này, Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8-9/5. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự".

Ngày 8-9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kyiv.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khuyến nghị “dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kyiv".

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là hành động “đầy tính hoài nghi” và mô tả việc này chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh và bảo vệ Moskva trước nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Thay vào đó, Kyiv đề xuất cái mà ông Zelensky gọi là một “chế độ im lặng” đơn phương bắt đầu từ ngày 6/5 nhằm kiểm tra thiện chí thực sự của Liên bang Nga đối với một lệnh ngừng bắn chân thành.

Theo ông Zelensky, Liên bang Nga đã phớt lờ đề nghị này chỉ trong vài giờ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các quan chức nước này đã ghi nhận hơn 1.800 vụ tấn công và pháo kích trên nhiều khu vực, bao gồm Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Zaporizhzhia và Kherson.

“Liên bang Nga chưa dừng bất kỳ hình thức hoạt động quân sự nào”, ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo Ukraine giờ đây sẽ đáp trả “theo cách tương xứng” đối với các hành động của Liên bang Nga và sẽ đưa ra “những phản ứng hoàn toàn chính đáng” tùy theo diễn biến trong đêm và trong ngày 7/5.

Những phát biểu cứng rắn leo thang này xuất hiện trong bối cảnh Moskva dường như ngày càng lo ngại về an ninh của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay.

Liên bang Nga đã thu hẹp quy mô lễ duyệt binh ngày 9/5, khi truyền thông nhà nước và các quan chức cho biết các khí tài quân sự hạng nặng như xe tăng và xe bọc thép có thể sẽ không tham gia lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Giới chức Liên bang Nga viện dẫn “tình hình tác chiến”, trong khi ông Zelensky cho rằng nguyên nhân thực sự là nỗi lo về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Trong một phát biểu hồi đầu tuần này, ông Zelensky cho rằng: “Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm. Họ không thể triển khai khí tài quân sự và họ lo sợ các thiết bị bay không người lái có thể vo ve trên Quảng trường Đỏ”.