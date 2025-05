Nga bàn giao cho Việt Nam tàu nghiên cứu khoa học 'Giáo sư Gagarinsky'

Tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” có nhiệm vụ nghiên cứu biển, với khả năng hoạt động ở vùng biển sâu và xa bờ sẽ mở ra một trang mới, cho phép các nhà khoa học hai nước khám phá những khu vực trước đây chưa được nghiên cứu, giúp nâng cao hiểu biết về các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên biển, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi và sử dụng hợp lý.

Tàu “Giáo sư Gagarinsky” sẽ góp phần giúp Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hiện đại hóa và tăng cường năng lực, hiệu quả nghiên cứu khoa học biển, giúp Trung tâm hoàn toàn chủ động trong việc thiết kế nghiên cứu và tổ chức các chuyến khảo sát thực địa trên biển. Với tàu “Giáo sư Gagarinsky,” năng lực nghiên cứu biển xa bờ của Việt Nam sẽ được nâng lên rõ rệt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” có ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm, góp phần hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước trong thúc đẩy hợp tác hai nước nói chung, cũng như cam kết tiếp tục hỗ trợ hoạt động, phát huy hiệu quả tiềm lực của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga đã tin tưởng trao tặng Việt Nam tàu nghiên cứu biển "Giáo sư Gagarinsky".

Đây là biểu tượng mới cho sự hợp tác Việt - Nga và là mái nhà chung trên biển cho các nhà khoa học hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ truyền thống tốt đẹp và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Món quà này không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị, mà còn là động lực để các nhà khoa học hai nước tiếp tục cống hiến vì lợi ích của cả hai nước.

Nhận bàn giao tàu, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật của tàu. Đồng thời phối hợp với phía Nga xây dựng các đề tài khoa học liên ngành để nghiên cứu các vùng biển Việt Nam và khai thác tàu thực sự hiệu quả, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng và đáp ứng được lợi ích của hai nước.

Thăm tàu và đoàn thủy thủ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc thủy thủ đoàn thuận buồm xuôi gió trên đường đưa tàu về Việt Nam, giữ tốt, dùng bền, phát huy tối đa năng lực của tàu để phục vụ hữu ích cho nghiên cứu khoa học.

Ngày mai 12/5, tàu sẽ rời cảng Vladivostok và dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 25/5.

Trước đó, ngày 10/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và ông Andrey Removich Belousov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ký kế hoạch đối tác chiến lược Việt Nam - Nga trong lĩnh vực quốc phòng giai đoạn 2026-2030. Đây là văn bản hợp tác quan trọng, định hướng cho quan hệ hợp tác quốc phòng 5 năm tới.

