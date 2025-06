Neymar xin lỗi

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên và cả đội bóng vì chiếc thẻ đỏ hôm nay", ngôi sao sinh năm 1992 chia sẻ ngắn gọn sau trận đấu.

Trở lại thi đấu chính thức sau thời gian dài điều trị chấn thương, Neymar được kỳ vọng sẽ giúp Santos thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, anh gây thất vọng lớn.

Trong một tình huống nóng vội ở hiệp hai trận gặp Botafogo, Neymar dùng tay chơi bóng và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu. Việc thi đấu thiếu người trên sân khiến Santos mất hoàn toàn thế trận và nhận bàn thua quyết định ở những phút cuối. Trận thua khiến đội bóng tiếp tục lún sâu trong khu vực nguy hiểm và gia tăng nguy cơ xuống hạng.

Đáng chú ý, đây là trận chính thức đầu tiên Neymar chơi trọn vẹn kể từ khi tái xuất, không tính giao hữu với RB Leipzig. Dù có vài pha xử lý kỹ thuật đặc trưng, Neymar thể hiện sự sa sút rõ rệt, thiếu kết nối với đồng đội, dễ thua trong tranh chấp và đặc biệt là mất kiểm soát tâm lý.

Hợp đồng của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào ngày 30/6. Với màn trình diễn mờ nhạt hiện tại và chuỗi gần 2 tháng không ghi bàn, khả năng anh rời CLB dễ xảy ra.

Tương lai của cựu sao Barcelona tại tuyển Brazil cũng bị đặt dấu hỏi dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Với phong độ hiện tại, giấc mơ dự World Cup 2026 ngày càng xa vời với Neymar.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.