Neymar phản bội bạn gái đang mang thai?

Theo tờ Leo Dias của Brazil, Neymar vừa tham gia một bữa tiệc lớn với "sự hiện diện của khoảng 20 gái gọi". Điều này khiến chân sút người Brazil bị cư dân mạng chỉ trích vì sự không chung thủy với Bruna. Hơn nữa, Neymar không trở về nhà sau buổi tiệc mà rời đi bằng trực thăng, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Thời điểm đó, Bruna có mặt tại tiệc sinh nhật của em gái Neymar là Rafaella. Bạn gái của Neymar "bất ngờ khi nhận được những video ghi lại cảnh chân sút này vui vẻ bên các cô gái khác". Điều này đã dẫn đến một cuộc cãi vã giữa hai người.

Neymar Sr, bố của Neymar, cũng có mặt tại bữa tiệc và cố gắng làm dịu tình hình. Ông khẳng định với Bruna rằng "Neymar sẽ không phản bội cô". Tuy nhiên, báo chí Brazil đánh giá với lịch sử tình trường phức tạp và tính cách phóng khoáng của Neymar, Bruna có lý do để lo lắng. Hiện tại, Bruna mang thai đứa con thứ hai của cô và Neymar.

Trước đó, Globo xác nhận cuộc vui của Neymar "xuất hiện rất nhiều chân dài lạ mặt". Một trong những cô gái có mặt trong buổi tiệc bán đoạn video ghi lại cảnh trác táng cho một nhà báo với giá 8.600 USD .

Tuy nhiên, bố của Neymar can thiệp và trả giá cao hơn để giữ lại đoạn video. Ngoài ra, mỗi cô gái dự bữa tiệc của Neymar sẽ nhận gần 4.000 USD "phí dịch vụ".

Neymar đang trong giai đoạn điều trị chấn thương, qua đó bỏ lỡ các trận đấu vào tháng 3 của tuyển Brazil, bao gồm cả cuộc đối đầu với đội tuyển Argentina của Lionel Messi vào ngày 25/3.

