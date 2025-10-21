Neymar nổi giận vì trọng tài khiến Santos bị loại

Dù vẫn đang điều trị chấn thương, Neymar vẫn không thể ngồi yên khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại 0-1 trước Vitória ở vòng 29 giải VĐQG Brazil (Serie A).

Neymar thổi bùng tranh cãi về trọng tài ở Brazil.

Trận đấu trên sân Vila Belmiro hôm 21/10 trở thành tâm điểm tranh cãi sau những quyết định gây bức xúc của trọng tài Rafael Rodrigo Klein và tổ VAR. Sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ, ông Klein trao cho Vitória một quả phạt đền trong hiệp một sau tình huống va chạm giữa thủ môn Gabriel Brazão và tiền đạo Renzo López. Từ chấm 11 m, Matheuzinho dứt điểm thành công, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, ở những phút đầu tiên, Santos tưởng như được hưởng phạt đền sau cú sút chạm tay hậu vệ đối phương của Lautaro Díaz, nhưng VAR can thiệp và hủy quyết định, khiến cầu trường Vila Belmiro bùng nổ trong phẫn nộ.

Ngay sau trận đấu, Neymar đăng tải thông điệp đanh thép trên mạng xã hội X (Twitter): “Trọng tài ở Brazil cần được chuyên nghiệp hóa ngay lập tức! Sai lầm nối tiếp sai lầm!”.

Đây không phải lần đầu cựu ngôi sao của Al Hilal lên tiếng về công tác trọng tài tại quê nhà. Sau trận São Paulo gặp Palmeiras hôm 5/10, Neymar từng chỉ trích gay gắt vì cho rằng các quyết định thiên vị đã làm sai lệch kết quả.

Thất bại trước Vitória khiến Santos của Neymar gần như chắc chắn không còn cơ hội giành vé dự các cúp châu lục mùa sau, khép lại một mùa giải đáng thất vọng của đội bóng từng ba lần vô địch Copa Libertadores.

Trong khi đó, tương lai của Neymar tại World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ. HLV Carlo Ancelotti cho biết sẽ chốt danh sách Brazil vào tháng 3/2026, và “cánh cửa chưa khép lại với Neymar nếu anh kịp hồi phục thể lực.”

Giữa lúc tương lai của Neymar được bàn tán, Giám đốc Thể thao Inter Milan - Piero Ausilio khẳng định trên Corriere dello Sport: “Đó là chuyện bịa đặt. Chúng tôi chưa bao giờ được đề nghị hay thảo luận về việc ký hợp đồng với cậu ta”.

Dù không ra sân, Neymar vẫn chứng minh sức ảnh hưởng khổng lồ của mình với bóng đá Brazil - nơi mỗi dòng trạng thái của anh có thể khiến cả giới truyền thông và người hâm mộ bùng nổ tranh luận.