Neymar mua siêu căn hộ 50 triệu euro

Hôm 19/11, Neymar cùng bạn gái Bruna Biancardi xuất hiện chung để ký kết hợp đồng mua căn hộ hạng sang trị giá hơn 50 triệu euro ở Dubai, UAE. Căn hộ này nằm trong dự án Residences by Binghatti. Mọi thủ tục liên quan đến việc mua bán căn hộ đã được Neymar hoàn tất.

Căn hộ mới của Neymar được cho là có nhiều tiện nghi xa xỉ, bao gồm thang máy riêng, thang máy dành cho bộ sưu tập xe của anh, hồ bơi riêng và tầm nhìn toàn cảnh ra thành phố. Giá của các căn hộ trong dự án này dao động từ 246.000 euro cho đến hơn 50 triệu euro. Tuy nhiên, căn hộ mới của Neymar sẽ chỉ được bàn giao vào năm 2027.

Động thái này cho thấy Neymar chưa muốn chia tay với cuộc sống ở các quốc gia Trung Đông. Ngôi sao người Brazil đang chơi cho Al Hilal tại Saudi Pro League.

Trước những tin đồn về việc thân chủ mình muốn rời Al Hilal, người đại diện Pini Zahavi cho biết: "Không có bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc Neymar rời Al Hilal. Cậu ấy rất hài lòng ở đây. Chỉ tôi và bố của Neymar mới có quyền phát biểu về tương lai của cậu ấy. Tôi không biết những tin đồn xuất phát từ đâu".

Hôm 13/11, Neymar cũng thừa nhận vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Al Hilal: “Cơ hội được chơi bóng và sống ở một đất nước như thế này rất quan trọng đối với mọi người. Đó là lý do tôi luôn nói rằng tôi đã được tiếp đón rất nồng nhiệt ở đây. Tôi rất hạnh phúc và tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng nhiều ngôi sao khác sẽ đến đây. Tôi nghĩ mọi người nên có cơ hội trải nghiệm những gì tôi đã trải qua tại đây".

Beinsports đưa tin Neymar nhận 107 triệu euro/mùa tại Al Hilal. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến tháng 6/2025.

