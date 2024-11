Năm phi thường của tiền đạo 'hot' nhất châu Âu

Trên sân Strawberry Arena (Solna) rạng sáng 20/11 (giờ Hà Nội), tuyển Thụy Điển nhấn chìm Azerbaijan với tỷ số 6-0 tại UEFA Nations League. 90 phút của trận đấu chứng kiến Gyökeres thể hiện phong độ chói sáng, anh bỏ túi "cú poker" (4 bàn).

Với 9 bàn thắng tại Nations League tới nay, Gyökeres tạm thời vượt qua Erling Haaland (7 bàn) để dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Trước đó, anh cũng đứng số một trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải VĐQG Bồ Đào Nha (16 bàn) và Champions League (5 bàn).

Phong độ xuất sắc này khiến giới mộ điệu phải thừa nhận rằng cái tên “Gyökeres” giờ đây gắn liền với sự hiệu quả và bùng nổ. Mũi nhọn 26 tuổi đã bứt phá để trở thành một trong những tay săn bàn đáng gờm nhất trong năm 2024.

Gyökeres thực sự trải qua mùa giải bùng nổ. Khả năng dứt điểm đa dạng, sức mạnh trong các pha không chiến và khả năng di chuyển thông minh giúp anh trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự.

Sự xuất sắc của Gyökeres càng trở nên đáng chú ý khi so sánh với các tiền đạo hàng đầu khác như Haaland và Harry Kane. Trong khi Haaland nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh, thì Gyökeres lại sở hữu một bộ kỹ năng hoàn hảo hơn, bao gồm cả khả năng kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Với việc Ruben Amorim, người từng huấn luyện Gyökeres tại Sporting Lisbon, giờ đã là HLV của Manchester United, khả năng cầu thủ người Thụy Điển cập bến Old Trafford càng trở nên rõ ràng hơn. Các fan "Quỷ đỏ" bày tỏ sự háo hức của mình trên mạng xã hội và kêu gọi ban lãnh đạo chiêu mộ bằng được tiền đạo này.

Tuy nhiên, việc sở hữu chữ ký của Gyökeres sẽ không hề dễ dàng. Nhiều CLB lớn khác ở châu Âu cũng đang theo đuổi cầu thủ này. Điều khoản giải phóng hợp đồng 84 triệu bảng của Gyökeres là một rào cản lớn, nhưng với tài năng và tiềm năng của anh, đây chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng.

Nếu gia nhập Manchester United, Gyökeres sẽ trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của đội bóng. Anh sẽ mang đến sự đa dạng trong lối chơi và giúp CLB trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc đua vô địch.

