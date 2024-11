MU nói không với ‘bom tấn’ chuyển nhượng

Ruben Amorim, người vừa ký hợp đồng hai năm rưỡi với đội bóng, sẽ có trận ra mắt vào ngày 24/11 khi Man United đối đầu Ipswich Town trên sân Portman Road thuộc vòng 12 Premier League. Ở tuổi 39, ông được giao nhiệm vụ vực dậy một đội hình đang sa sút và xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League.

Theo ESPN, do những khó khăn tài chính, Man United khó có thể cung cấp ngân sách đáng kể để Amorim thực hiện cuộc cải tổ trong tháng 1/2025. Dù nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ đóng vai trò quan trọng trong các quyết định chuyển nhượng vào mùa hè 2025, ngân sách dự kiến vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

CLB không muốn phá vỡ đội hình hiện tại mà ưu tiên xây dựng dựa trên nền tảng sẵn có. Đây là sự thay đổi lớn so với thời kỳ của Erik ten Hag, khi hơn 600 triệu bảng được chi ra trong ba kỳ chuyển nhượng mùa hè để mang về 15 cầu thủ. Con số này khó có khả năng lặp lại trong tương lai gần, và Amorim sẽ phải chứng tỏ tài năng bằng cách tận dụng tối đa nguồn lực hiện có.

Amorim được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới về chiến thuật, với sơ đồ 3-4-3 từng giúp ông gặt hái thành công tại Sporting CP. Lối chơi này không chỉ nhấn mạnh sự kỷ luật mà còn đòi hỏi sự linh hoạt từ các cầu thủ.

Ông bắt đầu làm quen với đội bóng khi tổ chức buổi tập đầu tiên tại Carrington vào đầu tuần này, cùng nhóm cầu thủ không tham dự loạt trận quốc tế như Marcus Rashford, Casemiro và Kobbie Mainoo. Các tuyển thủ quốc gia dự kiến trở lại vào giữa tuần để sẵn sàng cho giai đoạn mới dưới thời Amorim.

Dù không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thị trường chuyển nhượng, sự xuất hiện của Amorim vẫn mang đến hy vọng về cuộc tái sinh tại Old Trafford. Đây không chỉ là thử thách đối với tài năng chiến thuật của ông, mà còn là cơ hội để chứng minh rằng sự đổi mới có thể đến từ việc khai thác hiệu quả sức mạnh đội ngũ hiện tại.

Amorim sẽ cần không chỉ bản lĩnh mà còn sự sáng tạo để đưa Man United trở lại đúng quỹ đạo - một nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy hứa hẹn.

