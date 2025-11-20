Neуmar nhận tin xấu ngay sau khi vừa bình phục chấn thương và có dấu hiệu lấy lại phong độ đỉnh cao.

Neymar lại chấn thương.

Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil. Nhưng ngay sau trận, chân sút 33 tuổi cảm thấy không khoẻ và có dấu hiệu tái phát chấn thương cơ đùi.

Trước đó, dù ghi bàn mở tỷ số, Neymar lại không thể hoá người hùng khi mắc sai lầm khiến Santos thủng lưới trong hiệp hai.

Chính Neymar phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm Santos, giúp Mirassol gỡ hòa 1-1 sau khi Reinaldo thực hiện thành công quả 11 m. Với trận hòa này, Santos rơi xuống thứ 16 và chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 1 điểm trong khi mùa giải còn 4 vòng nữa.

Chấn thương của Neymar là tin xấu với Santos trong cuộc chiến trụ hạng tại giải Serie A Brazil. Hôm 16/11, Neymar còn được xem là nhân tố quan trọng giúp Santos tạo địa chấn khi đánh bại Palmeiras 1-0 thuộc trận đấu bù vòng 13 giải VĐQG Brazil.

Khi Neymar trở lại Santos vào tháng 1, người hâm mộ Brazil kỳ vọng một chương mới tươi sáng. Song, ngôi sao 33 tuổi liên tục chấn thương. Anh trở lại được vài trận rồi lại tái phát.

Gần 1 năm trời, Neymar chỉ ra sân 25 trận, ghi 6 bàn và có thêm 3 kiến tạo, thành tích kém ấn tượng so với kỳ vọng. Nếu Santos phải xuống hạng cùng Neymar, đó sẽ là thảm họa.