Neymar lại chấn thương

  • Thứ năm, 20/11/2025 19:07 (GMT+7)
  • 19:07 20/11/2025

Neуmar nhận tin xấu ngay sau khi vừa bình phục chấn thương và có dấu hiệu lấy lại phong độ đỉnh cao.

Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil. Nhưng ngay sau trận, chân sút 33 tuổi cảm thấy không khoẻ và có dấu hiệu tái phát chấn thương cơ đùi.

Trước đó, dù ghi bàn mở tỷ số, Neymar lại không thể hoá người hùng khi mắc sai lầm khiến Santos thủng lưới trong hiệp hai.

Chính Neymar phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm Santos, giúp Mirassol gỡ hòa 1-1 sau khi Reinaldo thực hiện thành công quả 11 m. Với trận hòa này, Santos rơi xuống thứ 16 và chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 1 điểm trong khi mùa giải còn 4 vòng nữa.

Chấn thương của Neymar là tin xấu với Santos trong cuộc chiến trụ hạng tại giải Serie A Brazil. Hôm 16/11, Neymar còn được xem là nhân tố quan trọng giúp Santos tạo địa chấn khi đánh bại Palmeiras 1-0 thuộc trận đấu bù vòng 13 giải VĐQG Brazil.

Khi Neymar trở lại Santos vào tháng 1, người hâm mộ Brazil kỳ vọng một chương mới tươi sáng. Song, ngôi sao 33 tuổi liên tục chấn thương. Anh trở lại được vài trận rồi lại tái phát.

Gần 1 năm trời, Neymar chỉ ra sân 25 trận, ghi 6 bàn và có thêm 3 kiến tạo, thành tích kém ấn tượng so với kỳ vọng. Nếu Santos phải xuống hạng cùng Neymar, đó sẽ là thảm họa.

Tường Linh

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

