Neymar lại chấn thương

Phút 87 trận đấu giữa Al Hilal và Esteghlal thuộc lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Elite 2024/25, Neymar tỏ ra đau đớn ở vùng bắp đùi phải. Sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế, HLV trưởng của Al Hilal quyết định rút siêu sao người Brazil khỏi sân, dù trước đó vừa tung anh vào ở phút 58.

Neymar tức giận vì không thể tiếp tục thi đấu. Trong 29 phút có mặt trên sân, cựu sao PSG tung ra một cú sút nhưng bị ngăn cản. Neymar được đồng đội dồn nhiều bóng, anh có vài lần thể hiện phẩm chất kỹ thuật nhưng chịu tổn thương sau những pha vào bóng quyết liệt từ đối thủ.

Neymar được rút ra nghỉ ở phút 87, khi thế trận đã an bài. Cú hat-trick của Mitrovic giúp Al Hilal đánh bại Esteghlal 3-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tại AFC Champions League Elite 2024/25.

Sau hơn 1 năm dưỡng thương, Neymar mới trở lại trong trận đấu giữa Al Hilal và Al Ain ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League Elite. Siêu sao người Brazil thi đấu hơn 10 phút cuối trận. Cuộc đụng độ Esteghlal rạng sáng 5/11 là trận đấu thứ hai của siêu sao người Brazil trong mùa giải này, và là lần thứ 7 anh góp mặt trong đội hình Al Hilal kể từ khi cập bến CLB này hồi tháng 8/2023.

Neymar quyết tâm cho lần trở lại này. "Khi dính chấn thương, tôi vô cùng đau đớn vì biết rằng nó rất nghiêm trọng. Chơi bóng đá là điều tôi yêu thích nhất trong cuộc sống. Mỗi ngày xa bóng đá là một ngày đau khổ. Tôi tập trung vào gia đình, bạn bè và bóng đá để vực dậy tinh thần sau mỗi lần chấn thương. Tôi không bao giờ trở lại một cách nửa vời. Mỗi lần trở lại, tôi sẽ dốc toàn lực”, cựu sao PSG chia sẻ hôm 20/10.

Neymar mới chỉ ghi 1 bàn cho Al Hilal, tại AFC Champions League mùa giải trước. Năm nay, ban lãnh đạo đội bóng không đăng ký siêu sao 32 tuổi cho giai đoạn một Saudi Pro League.

