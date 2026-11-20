Neymar trở thành tâm điểm chú ý vì những phản ứng nóng nảy bên ngoài sân cỏ.

Neymar có phát ngôn gây tranh cãi.

Theo Daily Mail, Neymar có màn tranh cãi căng thẳng với người hâm mộ Coritiba sau trận đấu hôm 18/11. Tiền đạo 34 tuổi liên tục sử dụng những lời lẽ gay gắt để đáp trả đối phương, trong bối cảnh Santos có chiến thắng 1-0 trên sân khách.

"Đừng có đùa với tôi! Các người sẽ phải xuống Serie B, lũ ngốc. Câm miệng đi! Các người phải tôn trọng tôi, tôn trọng tôi. Đúng là một đội bóng nhỏ bé", Neymar tức giận hét lên.

Đây không phải ngày thi đấu dễ dàng với Santos. Trước khi trận đấu diễn ra, xe bus chở toàn đội bất ngờ gặp sự cố trên đường di chuyển, buộc các thành viên phải đổi phương tiện. Tuy nhiên, những khó khăn đó không ngăn cản Santos giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Gabigol.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu Neymar vướng vào những cuộc tranh cãi trong mùa giải năm nay. Hồi tháng 8, cựu tiền đạo Barcelona từng nổi giận với các quan chức Remo sau khi Santos đánh bại đối thủ ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia Brazil. Neymar liên tục hét lên từ "bị loại", đồng thời thực hiện những cử chỉ khiêu khích đối phương ngay trước cửa phòng thay đồ.

Dù thường xuyên chế giễu các đối thủ, thành tích của Santos mùa này chưa thực sự ấn tượng. Đội bóng của Neymar hiện đứng thứ tám tại Serie A Brazil. Trong khi đó, Coritiba xếp thứ 13/20 đội, hơn nhóm xuống hạng 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Santos cũng đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia Brazil sau thất bại với tổng tỷ số 0-3 trước Palmeiras ở tứ kết.

Về mặt cá nhân, Neymar vẫn đóng góp khá tích cực với 10 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tương lai của anh tại Santos vẫn chưa được xác định khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 12.

Neymar tỏa sáng, Santos thoát hiểm Neymar trở thành tâm điểm chú ý sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Santos và Flamengo ở vòng 29 giải VĐQG Brazil sáng 9/10.