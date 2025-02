Neymar giờ đã khác

Sau những năm tháng chinh chiến khắp châu Âu và Trung Đông, Neymar trở lại Santos - nơi chắp cánh cho sự nghiệp vĩ đại của anh. Và ngay lập tức, ngôi sao người Brazil ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên sau 16 tháng tịt ngòi, góp phần giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Agua Santa.

Sau trận đấu, Neymar không giấu được cảm xúc: "Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu trở lại. Tôi cảm thấy mình đang tiến bộ qua từng trận đấu".

Sự nghiệp của Neymar từng trải qua những đỉnh cao lẫn chông gai, nhưng tại Santos, anh đang tìm lại niềm vui đã đánh mất trong những năm qua.

Năm 2023, Neymar rời Paris Saint-Germain để gia nhập Al-Hilal với mức phí 77,6 triệu bảng, nhưng giấc mơ tại Saudi Arabia nhanh chóng trở thành cơn ác mộng. Một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh chỉ có 7 lần ra sân trước khi đôi bên quyết định chấm dứt hợp đồng.

Khi trở lại Santos, Neymar thừa nhận rằng đây là quyết định đầy cảm xúc: "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi không muốn ký hợp đồng dài hạn vì chưa biết mình sẽ cảm thấy thế nào trong những tháng tới. Nhưng giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng từng giây phút tại nơi này".

Hợp đồng giữa Neymar và Santos có thời hạn đến 30/6, cho phép anh tìm lại phong độ và cảm giác bóng trước khi đưa ra quyết định cho tương lai.

Hành trình của Neymar bắt đầu tại chính Santos, nơi bản thân ra mắt đội một năm 2009, khi mới 17 tuổi. Trong giai đoạn đầu tiên khoác áo CLB, anh ghi 136 bàn thắng, có 64 pha kiến tạo sau 225 trận đấu, giúp đội bóng giành Copa Libertadores 2011, danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Nam Mỹ cấp CLB.

Năm 2013, Neymar gia nhập Barcelona với mức phí 48,6 triệu bảng, nơi anh cùng Lionel Messi và Luis Suárez tạo nên bộ ba tấn công hủy diệt “MSN”, giúp đội bóng xứ Catalonia giành cú ăn ba lịch sử, trong đó có Champions League 2015 và 2 chức vô địch La Liga.

Sau 4 năm tại Nou Camp, Neymar gây chấn động khi chuyển đến Paris Saint-Germain với mức phí kỷ lục thế giới 200 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Tại PSG, anh giành thêm 13 danh hiệu, nhưng chấn thương và những mâu thuẫn nội bộ khiến bản thân dần đánh mất vị trí.

Trong khoảng thời gian này, Neymar cũng làm nên lịch sử ở cấp độ đội tuyển. Năm 2023, anh vượt qua huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Brazil với 78 bàn thắng. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối vào tháng 10/2023 đã khiến cựu sao Barcelona vắng bóng trong màu áo Selecão kể từ đó.

Sự nghiệp của Neymar đã đi qua những đỉnh cao chói lọi, nhưng cũng không ít lần bị chững lại bởi chấn thương và những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, tại Santos, anh đang tìm lại niềm vui chơi bóng.

"Chúng tôi đang giúp đỡ lẫn nhau. Santos đã mở cánh cửa để tôi tìm lại bóng đá, tìm lại cảm giác mà tôi từng đánh mất", Neymar chia sẻ.

Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, Neymar khẳng định anh đang dần lấy lại phong độ: "Dĩ nhiên tôi chưa thể đạt 100% thể lực, đây mới chỉ là trận đấu thứ tư của tôi, nhưng tôi cảm thấy ngày càng tốt hơn. Tôi đã rất nóng lòng ghi bàn và muốn dành tặng khoảnh khắc này cho người hâm mộ cũng như gia đình".

Hành trình phía trước của Neymar vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng ít nhất lúc này, tại Vila Belmiro, anh tìm lại niềm vui và tình yêu với trái bóng tròn.

Và biết đâu, đây chính là bước khởi đầu cho một chương mới đầy rực rỡ trong sự nghiệp của ngôi sao người Brazil.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.